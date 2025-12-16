Πάτρα: Το «κόκκινο» δώρο στον «Παναθηναϊκό» Αλέξη Τσίπρα

Στην Πάτρα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει σήμερα (16/12/2025) το βιβλίο του «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε στον δρόμο με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη, ο οποίος είχε θητεύσει στον σύλλογο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής.

Ο Κώστας Καλπουζάνης μάλιστα έκανε δώρο με αφιέρωση στον Παναθηναϊκών αισθημάτων, Αλέξη Τσίπρα, το βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου (εκδόσεις το Δόντι) που πραγματεύεται την ιστορία του Ολυμπιακού Πατρών, που μόλις κυκλοφόρησε και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση των 100ών γενεθλίων του συλλόγου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Πελοπόννησος” ο Αλέξης Τσίπρας ρωτούσε μεταξύ άλλων τον Κώστα Καλπουζάνη για τους πρόσφυγες, που ίδρυσαν πριν 100 χρόνια τον Ολυμπιακό Πατρών.