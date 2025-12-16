ΠΑΣΟΚ: Άναψαν φωτιές οι δηλώσεις του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη – «Ο Δουδωνής δεν έχει ζήσει ούτε μία μέρα στη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται αλεξιπτωτιστής, γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος»

Πονοκέφαλο προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι πρόσφατες τοποθετήσεις του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο οποίος άφησε αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή καθόδου του βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα τάχθηκε εμμέσως πλην σαφώς, υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. «Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μία μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται “αλεξιπτωτιστής” γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η αντιπολίτευση που πρέπει να δώσει τη μάχη, να πάμε έστω και μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ. Αυτή την απόφαση έχουμε πάρει, ότι με αυτόνομη κάθοδο και έστω με μία ψήφο μπροστά για να μπορέσουμε να ενώσουμε όλες τις κεντροαριστερές δυνάμεις όπως το είχε πετύχει ο Αντ. Παπανδρέου. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές από τα κεντροαριστερά κόμματα», ανέφερε ο κ. Παρασκευαΐδης, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε:

«Έκανε μεγάλα σφάλματα ο Τσίπρας, δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να τον απορρίψουμε. Στην πολιτική είναι ανοιχτές οι πόρτες παντού, είναι σαν τις εκκλησιές, δηλαδή δεν μπορείς να πεις «δεν θα μπεις στην εκκλησιά και εσύ θα μπεις», ο κόσμος αποφασίζει ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Η τοποθέτησή μου είναι ότι κάνουμε άνοιγμα σε όλες τις κεντροαριστερές δυνάμεις, σε όλα τα κεντροαριστερά κόμματα». «Οι συνεργασίες δεν γίνονται με πρόσωπα, οι συνεργασίες γίνονται με προγράμματα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε άλλη συνέντευξή του στο ONE, που είχε προηγηθεί, είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο πολιτικής μετακίνησης ή συμπόρευσης, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να κοιτάξει προς άλλη κατεύθυνση υπό προϋποθέσεις: «Θα έβλεπα τις γραμμές από το κόμμα Τσίπρα. Αν, με εξέφραζαν οι γραμμές και δεν με ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί και να πήγαινα».

«Θα δοκιμάσουμε την αυτόνομη κάθοδο τώρα κι αν δεν μας βγει, τότε δεν υπάρχει άλλη λύση, θα είμαστε υπέρ των συνενώσεων όλων των κεντροαριστερών δυνάμεων. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, να γίνουν προτάσεις στα όργανα και εκεί θα πρέπει να βγάλουμε το ανάλογο συμπέρασμα, το πώς πρέπει να βαδίσουμε ώστε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η νοοτροπία ότι τα καρτέλ θα μας διοικούν, θέλετε δεν θέλετε…. Οι συνεργασίες γίνονται βάσει προγραμμάτων, αν ο Τσίπρας αποδεχτεί το πρόγραμμα που θα προτείνουμε εμείς γιατί να τον απορρίψουμε. Μπορεί να συγκλίνουν και προγράμματα, δηλαδή ένας κάνει λίγο πίσω, ο άλλος λίγο μπροστά και έτσι συγκλίνουν», τόνισε στα “Παραπολιτικά” ο βουλευτής Λέσβου.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν υποστηρίζει όλα αυτά επειδή φοβάται ότι θα δυσκολευτεί να επανεκλεγεί στη Λέσβο, ο κ. Παρασκευαΐδης απάντησε : «Το ότι θα βγω εγώ βουλευτής αυτό είναι το μόνο σίγουρο». «Δεν σας ανησυχεί ο κ. Δουδωνής για παράδειγμα;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και τότε ήρθε το «καρφί»: « Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μία μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται «αλεξιπτωτιστής», γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιοι τον θέλουν. Θα δώσουμε τη μάχη πατριωτικά και όμορφα, αλλά ένας όταν δεν ζει τα προβλήματα του τόπου, δεν μπορεί ούτε να τα εκφράσει ούτε να βοηθήσει. Εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε στα χωράφια μας, δουλεύουμε, προσφέρουμε. Μια μέρα προσφοράς που έχει δουλέψει στη Μυτιλήνη, πότε έχει ψηφίσει στη Μυτιλήνη; Να τα λέμε κι αυτά επειδή με προκαλέσατε. Ας τον κατεβάσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εγώ το πρότεινα κιόλας, λέω να κατέβεις, θα σε βοηθήσω κι από πάνω».

«Μπορεί να φέρει ορισμένους που δεν θα μας ψήφιζαν εμάς, οπότε δεν είμαστε αντίθετοι στην κάθοδό του, αλλά πρέπει να ληφθούν από το κόμμα όλα αυτά υπόψη. Ύστερα δεν πρέπει να βγαίνει και να λέει «εγώ θα είμαι στο ψηφοδέλτιο» τη στιγμή που δεν το ξέρουν οι άλλοι πέντε, δηλαδή στο τέλος θα βάλουμε δύο γλάστρες; Ή πρέπει να ανακοινωθούν και οι πέντε τώρα υποψήφιοι στη Λέσβο, δεν πρέπει να βγαίνει ένας και να λέει «εγώ θα είμαι υποψήφιος, είμαι κοντά στον πρόεδρο και θα πάρω υπουργείο και θα κάνω και τέτοια που διαχέονται. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αυτά διαλύουν, αποσυνθέτουν το κόμμα και δεν το ενώνουν, πρέπει να πηγαίνουμε δημοκρατικά. Το κόμμα πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά «ελάτε θα είστε αυτοί οι πέντε που θα κατεβείτε, κάντε τις προτάσεις σας κι από εκεί και πέρα ξεκινήστε από τώρα αν θέλετε». Αυτά που γίνονται δεν μας αρέσουν κι εμάς, αυτές οι τρικλοποδιές κ.λπ. που λένε ότι μου βάζουν για να προωθήσουν τον Δουδωνή ας το κάνουν, ο κόσμος με ξέρει από παιδί. Εγώ δουλεύω ακόμα και προσφέρω στη Μυτιλήνη, άλλοι δεν έχουν ούτε ένσημο ούτε κεραμίδι στη Μυτιλήνη που θέλουν να κατέβουν», συμπλήρωσε.