Alter Ego Media: Βαθύτατη θλίψη και ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

  Η Alter Ego Media εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη.
  Η εκλιπούσα ήταν μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη και σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη.
  Σε σχετική ανακοίνωση, η οικογένεια της Alter Ego Media τονίζει ότι «Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς και τους οικείους της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της εκφράζει η Alter Ego Media για τον θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη.

«Η οικογένεια της Alter Ego Media εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του ιδρυτή του Ομίλου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς και τους οικείους της», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

13:00 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

