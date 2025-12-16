Alter Ego Media: Βαθύτατη θλίψη και ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της εκφράζει η Alter Ego Media για τον θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη.

«Η οικογένεια της Alter Ego Media εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του ιδρυτή του Ομίλου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς και τους οικείους της», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.