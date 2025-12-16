Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη έφηβος για την δολοφονία 9χρονης μαθήτριας με μαχαίρι

Ένα κορίτσι ηλικίας εννέα ετών μαχαιρώθηκε στην Βρετανία, μέχρι θανάτου, σε ένα σπίτι σε έναν ήσυχο δρόμο στο Somerset και οι αρχές έχουν συλλάβει έναν έφηβο, με την υποψία ότι είναι ο δράστης. Η επίθεση έγινε αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Ένας έφηβος συνελήφθη αργότερα έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό Worle, λιγότερο από μισό μίλι από τον τόπο του εγκλήματος, και κρατήθηκε ως ύποπτος για τη δολοφονία της εννιάχρονης Aria Hull.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Avon και του Somerset δήλωσε ότι «διεξάγεται έρευνα για φόνο μετά τον θάνατο ενός εννιάχρονου κοριτσιού σε μια διεύθυνση στο Weston-super-Mare.

«Λάβαμε κλήση από τους παραϊατρικούς σε μια κατοικία στο Lime Close, στην περιοχή Mead Vale, στις 6.09 μ.μ. χθες (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου). Ο πρώτος αστυνομικός έφτασε στον τόπο του συμβάντος στις 6.12 μ.μ.

Δυστυχώς, το κορίτσι διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση, με την κατηγορία της δολοφονίας.  Η επιθεωρητής Jen Appleford δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ολόκληρο το Weston-super-Mare θα είναι συγκλονισμένο και σοκαρισμένο από αυτή την αποτρόπαια είδηση.

«Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε χθες το βράδυ για το συμβάν. Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια τον πόνο και την οδύνη που νιώθουν αυτή τη στιγμή.  Τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και θα φροντίσουμε να λάβουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αξιωματικό.»

Η ποινική έρευνα για τη διαλεύκανση των γεγονότων της υπόθεσης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα διενεργηθεί επίσης νεκροψία.

Οι γιατροί έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στο κορίτσι, αλλά δεν κατάφεραν να το σώσουν.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα