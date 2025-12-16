Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μαίρη – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

Σύνοψη από το

  • Συντετριμμένη είναι η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Δευτέρα (15/12) σε ηλικία 73 ετών.
  • Η Μαίρη Εσκενάζυ, σύζυγος του εκλιπόντος για 45 χρόνια, τόνισε ότι «αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του», όπως το «Άρωμα της πόλης» αφιερωμένο στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη.
  • Η Μαίρη Εσκενάζυ αποκάλυψε πως «ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι», τονίζοντας την ευγενική του φύση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Συντετριμμένη είναι η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Δευτέρα (15/12) σε ηλικία 73 ετών.

Η Μαίρη Εσκενάζυ μιλώντας στο STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε πως έζησαν μαζί 45 χρόνια.

«Είμαι όπως είναι κάθε γυναίκα που χάνει τον σύζυγο της με τον οποίο ήταν μαζί 45 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες για ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Είχε γράψει το ”Άρωμα της πόλης”  πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του. Τη λάτρευε την πόλη του», υποστήριξε η Μαίρη Εσκενάζυ και πρόσθεσε:

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ – Ποιους αφορά

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Σήμερα η πρεμιέρα της νέας έκδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος – Όσα δήλωσε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:12 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Άγριος on air καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

Άγριος καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τ...
13:36 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: Είπα «σκοτώθηκα, μάνα φεύγω» – Είχα πάθει σοκ

Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή μιλώντας για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το μεσημέρι του Σαβ...
13:25 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για τον γιο της: «Από τότε που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή – Έχουμε καταλήξει σε ένα όνομα»

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στις τηλεοπτικές κάμερες γ...
11:00 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Καινούργιου: «Με την εγκυμοσύνη προς το παρόν ξεχνάω, δεν βλέπω, δεν ακούω…»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τις αλλαγές στο σώμα της με την εγκυμοσύνη. «Με την εγκυμοσύ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα