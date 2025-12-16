Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μαίρη – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

Συντετριμμένη είναι η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Δευτέρα (15/12) σε ηλικία 73 ετών.

Η Μαίρη Εσκενάζυ μιλώντας στο STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είπε πως έζησαν μαζί 45 χρόνια.

«Είμαι όπως είναι κάθε γυναίκα που χάνει τον σύζυγο της με τον οποίο ήταν μαζί 45 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες για ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Είχε γράψει το ”Άρωμα της πόλης” πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του. Τη λάτρευε την πόλη του», υποστήριξε η Μαίρη Εσκενάζυ και πρόσθεσε:

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν».

