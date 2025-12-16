Στάρμερ: Η αγωγή του Τραμπ κατά του BBC είναι θέμα του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα πως οποιαδήποτε νομική διαδικασία κατά του BBC είναι θέμα του δικτύου όμως η κυβέρνηση υποστηρίζει την ανεξαρτησία του, μετά την αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του BBC με την οποία διεκδικεί αποζημίωση έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για βλάβη που υπέστη εξαιτίας της μετάδοσης μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021 που τον παρουσίαζαν να καλούσε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

«Οποιαδήποτε νομική διαδικασία είναι θέμα του ίδιου του BBC. Έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει ότι δεν υφίσταται υπόθεση όσον αφορά το ευρύτερο σημείο της δυσφήμισης ή του λιβέλου, όμως αυτό είναι δικό του θέμα και [θέμα] για να ασχοληθούν οι νομικές του ομάδες», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Στάρμερ.

«Θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε την αρχή ενός ισχυρού, ανεξάρτητου BBC ως ενός αξιόπιστου εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, που μεταδίδει ειδήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια. Όμως όπως λέμε επίσης σταθερά, είναι καίριας σημασίας να ενεργεί με τρόπο ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη, διορθώνοντας λάθη γρήγορα όταν [αυτά] συμβαίνουν».

