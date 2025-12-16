Χρυσή Αυγή: «Την εξιχνίαση της δολοφονίας του την έκανε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας» είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της

«Την εξιχνίαση της δολοφονίας του την έκανε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας» είπε η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου συνεχίζοντας σήμερα την αγόρευσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Η εισαγγελική λειτουργός υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως γνώριζε ότι ο θάνατός του ήταν ζήτημα χρόνου, το θύμα υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον μαχαίρωσε, οδηγώντας έτσι στην άμεση σύλληψη του δολοφόνου του Γιώργου Ρουπακια.

Αναφερόμενη στην προσωπικότητα του Παύλου Φύσσα, την αντιφασιστική του δράση και τους στίχους των τραγουδιών του, η εισαγγελέας έκανε λόγο για συστηματική στοχοποίησή του από τη Χρυσή Αυγή. Όπως τόνισε, από τις τηλεφωνικές συνομιλίες των κατηγορουμένων προκύπτει ότι τα «διόλου κολακευτικά» σχόλια του Φύσσα για τη ναζιστική οργάνωση ήταν γνωστά, ενώ η αντίληψη πως κάποιος «δικαιούται να χτυπηθεί» επειδή ακούει ή δημιουργεί μη αρεστή μουσική δεν ήταν υπερβολική, αλλά μέρος της ιδεολογίας τους.

Η Κυριακή Στεφανάτου υποστήριξε ότι η Χρυσή Αυγή απαιτούσε όχι απλώς σεβασμό αλλά πλήρη υποταγή, φέρνοντας ως παράδειγμα συμπεριφορές στελεχών της απέναντι σε δημοσιογράφους και τρίτους.

«Ορμητήριο τα γραφεία της Νίκαιας»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, τα οποία η εισαγγελέας χαρακτήρισε «ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου», από όπου ξεκινούσαν και όπου επέστρεφαν οργανωμένες ομάδες κρούσης το 2013.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η δολοφονία Φύσσα εντάσσεται σε περίοδο κλιμάκωσης της βίας, με σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών μέσα σε λίγους μήνες. Όπως σημείωσε, ο Παύλος Φύσσας δεν ήταν εμβληματικό δημόσιο πρόσωπο, αλλά ένα «ανώνυμο μέλος» του αντιφασιστικού χώρου, γεγονός που –κατά την εισαγγελέα– τον κατέστησε «κατάλληλο στόχο» για τη στρατηγική της οργάνωσης.

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για ιεραρχική κινητοποίηση της Χρυσής Αυγής τη νύχτα της δολοφονίας, επικαλούμενη την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Όπως ανέφερε, ο Ιωάννης Λαγός είχε διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη της επίθεσης, ενώ τίποτα δεν γινόταν από τον Γιώργο Πατέλη χωρίς τη δική του έγκριση. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Λαγός λογοδοτούσε στον Νίκο Μιχαλολιάκο.

Η δολοφονία

Περιγράφοντας τα γεγονότα έξω από την καφετέρια «Κοράλι» μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα, η εισαγγελέας ανέφερε ότι η ομάδα των χρυσαυγιτών κινήθηκε συντεταγμένα και επιθετικά, παρά την παρουσία αστυνομικών, κυνηγώντας την παρέα του Φύσσα με ρόπαλα, στειλιάρια και κράνη.

Όπως τόνισε, η επίθεση είχε καταδρομικό χαρακτήρα και στόχο την καθυστέρηση και αποδυνάμωση του Παύλου Φύσσα έως την άφιξη του Γιώργου Ρουπακιά. «Δεν ήταν μια συμπλοκή, αλλά εκτέλεση στο πλαίσιο σχεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελέας περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή της δολοφονίας, τονίζοντας ότι ο Ρουπακιάς ενήργησε «επαγγελματικά και ψύχραιμα», αιφνιδιάζοντας το θύμα και καταφέροντας θανατηφόρα πλήγματα.

