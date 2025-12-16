Άγριος on air καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

Άγριος καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Κλέλια Ρένεση στην εκπομπή και τα σχόλια που έκανε για τους δημοσιογράφους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κατηγόρησε τη Κατερίνα Ζαρίφη ότι μιλούσε στο αυτί του για την Κλέλια Ρένεση, αντί να συζητάει στον αέρα της εκπομπής όπως και η υπόλοιπη ομάδα.

«Κάτσε ρε Κατερίνα! Έχω την Κατερίνα δίπλα και μου λέει “Αγαπάμε Κλέλια”. Μιλάμε όμως. Μιλάμε, συζητάμε. Μίλα, πες στην άποψή σου» ανέφερε ο παρουσιαστής.

«Ναι αγαπάμε! Στο λέω τόση ώρα, γιατί επιμένεις σε κάτι και επιμένεις. Επιμένεις ρε Δημήτρη για το τσουβάλιασμα» απάντησε τότε η παρουσιάστρια.

«Κι εμείς συζήτηση κάνουμε. Όταν το κάνει ο Ανδρέας λες “γιατί το κάνει ο Ανδρέας”. Εσύ τι το κάνεις; Μίλα, πες στην άποψή σου. Όταν μιλάς σιγά, την ώρα που μιλάμε. Μέσα στο αυτί μου. Πες σου πες τα να μιλήσεις, πες τα να ακουστείς. Μιλάμε για ένα τσουβάλιασμα. Δεν μιλάω δυνατά. Εσύ μιλάς στο αυτί μου» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Εσύ μιλάς πολύ δυνατά Δημήτρη μου. Όχι, δεν μιλάμε εμείς σιγά. Πάμε όλοι να ουρλιάξουμε να δούμε τι ωραία που θα γίνει εδώ μέσα. Πάντα ουρλιάζεις ρε Δημήτρη! Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε» τόνισε η Κατερίνα Ζαρίφη. «Παιδιά δεν μπορώ… Δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα στον αέρα, λυπάμαι. Είναι η ιδιοσυγκρασία μου» συμπλήρωσε.

Μετά τον καβγά, η Κατερίνα Ζαρίφη αποχώρησε από το πάνελ της εκπομπής.