Ζαρίφη: Δεν μου αρέσει ο γάμος – Επειδή θέλετε να πάτε καλεσμένοι, πρέπει εγώ να παντρευτώ;

  • Η Κατερίνα Ζαρίφη ξεκαθάρισε στη Σίσσυ Χρηστίδου ότι «δεν μου αρέσει ο γάμος» και δεν έχει φανταστεί τον εαυτό της νύφη, προτιμώντας ένα γλέντι.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε «καρασχεσάκιας» και υπέρ του να γίνει ποινικό αδίκημα η απιστία, τονίζοντας ότι «όταν επιλέγεις κάτι δίπλα σου, αν είναι να το τσαλακώνεις και να το βρωμίζεις γιατί να μην είσαι ελεύθερος;»
  • Η Ζαρίφη αποκάλυψε επίσης ότι έχει παρακολουθήσει πρώην της για να διαπιστώσει αν την απατά, με αποτέλεσμα να παραλίγο να τους πιάσουν οι άνθρωποι της ΔΙΑΣ.
Την Κατερίνα Ζαρίφη υποδέχτηκε στο πλατό του “Χαμογέλα και πάλι” η Σίσσυ Χρηστίδου και αυτή τη φορά την… παρακάλεσε να κάνουν μια σοβαρή συνέντευξη.  Βέβαια, για άλλη μία φορά τα πράγματα εξελίχθηκαν με επίκεντρο το… χιούμορ.

«Πιστεύω ότι είσαι πιο κοντά από ποτέ στον γάμο», της είπε η Σίσσυ Χρηστίδου κι εκείνη ξέσπασε σε γέλια. «Ήθελε να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση. Όχι δεν είμαι. Δεν μου αρέσει ο γάμος. Επειδή θέλετε να πάτε καλεσμένοι πρέπει εγώ να παντρευτώ;», της απάντησε.

«Η αλήθεια είναι ότι σαν παντρεμένοι ζουν», σχολίασε ο Παύλος Σταματόπουλος. «Ούτε καν. Δεν μπορώ να πω ότι ζούμε σαν παντρεμένοι. Θα το συμφωνήσουμε στη μέση. Δεν θα γίνει γάμος, θα κάνουμε το γλέντι», απάντησε η Κατερίνα Ζαρίφη, λέγοντας πως δεν έχει φανταστεί τον εαυτό της νύφη.

«Είμαι καλά. Είμαι πολύ σταθερή. Καρασχεσάκιας, είμαι υπέρ το να γίνει ποινικό αδίκημα η απιστία. Έχω απιστήσει στα 17 μου. Δεν απιστώ. Είχα ευκαιρίες. Όταν επιλέγεις κάτι δίπλα σου, αν είναι να το τσαλακώνεις και να το βρωμίζεις γιατί να μην είσαι ελεύθερος; Γιατί να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, ενώ μπορείς να είσαι μόνος σου και να το κάνεις. Σίγουρα με έχουν απατήσει. Θεωρώ ότι όλοι το έχουν κάνει, μπορεί να μην το έχουμε μάθει», ανέφερε.

Επίσης, η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι έχει παρακολουθήσει πρώην της για να διαπιστώσει αν την απατά. «Παραλίγο να μας πιάσουν. Θεωρήσαμε πολύ έξυπνο να φορέσουμε μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά, τη νύχτα. Απλά έτυχε εκείνη την εποχή στον Ταύρο να ψάχνουν έναν κακοποιό. Και ήρθαν οι άνθρωποι της ΔΙΑΣ και τους είπαμε ότι παρακολουθούμε μια σχέση μου».

16:21 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

