Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος για να μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ» – Η αναφορά και οι διευκρινίσεις για τον καβγά με την Κωνσταντοπούλου

Μια διευκρίνηση θέλησε να κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA με τη Φαίη Σκορδά για κάτι που είχε ακουστεί από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο ίδιος, όπως λέει είχε το παρερμήνευσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή, είχε πει στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, πως τόσο το δικό της κόμμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, ακόμη και το κόμμα των Σπαρτιατών έκαναν χρήση του δικαιώματος του εκλογικού νόμου να βγάλουν βουλευτές από τις λίστες τους.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τότε δεν άκουσε όλη τη φράση, και είχε απαντήσει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως του κάνει εντύπωση το ότι συγκρίνει το δικό της κόμμα με αυτό των Σπαρτιατών. Σήμερα λοιπόν μέσα από την εκπομπή Buongiorno θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υποστήριξε:

«Επειδή εχθές είχα την τιμητική μου και δεν είναι η καλύτερή μου. Θέλω να είμαι σωστός πάντα και δίκαιος για να μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ. Χθες δεν μπόρεσα, αλλά όλα καλά. Όχι επειδή δεν είμαι σωστός και δίκαιος. Γι’ αυτά που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της ώρας που προσπαθούσα να κοιμηθώ. Λοιπόν, και επειδή θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος, θέλω να διορθώνω πράγματα που μπορεί να έχουν ακουστεί λάθος. Την Παρασκευή εγώ χωρίς προσωπική εμπάθεια, δεν μίλησα επί προσωπικού και τώρα το λέω και τώρα επιμένω ότι μου φάνηκαν πολύ υπερβολικά τα μεθεόρτια της παραίτησης του κ. Καραναστάση. Και επιμένω σε αυτό.

Μέσα στη συζήτηση και πάνω στις φωνές, ειπώθηκε κάτι που εγώ το κατάλαβα λάθος και θέλω να το ξεκαθαρίσω για να είμαστε σωστοί. Για να είμαι ακόμη πιο σωστός στα υπόλοιπα που είπα εγώ. Στο τέλος λοιπόν, προς το τέλος, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι όλα τα κόμματα έκαναν χρήση του δικαιώματος του εκλογικού νόμου να βγάλουν τους βουλευτές τους, να επιλέξουν τους βουλευτές τους, από τη λίστα. Και μάλιστα στην αποστροφή του λόγου της, είπε το έκαναν και οι Σπαρτιάτες. Εγώ αυτό άκουσα και για του λόγου το αληθές του ότι άκουσα αυτό, της λέω εκείνη την ώρα, μου κάνει εντύπωση που ταυτίζεστε με τους Σπαρτιάτες.

Τελείως διαφορετικά κόμματα, τελείως διαφορετικές ιδεολογίες. Αυτό μου έμεινε, αυτό κατάλαβα. Ε, γι’ αυτό και χθες το επανέλαβα. Μου μεταφέρθηκε όμως από την Πλεύση Ελευθερίας, ότι δεν το είπε αυτό και προφανώς αυτή δεν είναι και η θέση του κόμματος. Θα την πω λοιπόν, να αποκαταστήσω το τι είπε, γιατί και πάνω στη βαβούρα, ζητώ συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, αλλά δεν το έβαλα απ’ το μυαλό μου. Είπα αυτό που νόμιζα ότι άκουσα, ότι η Πλεύση Ελευθερίας όπως και όλα τα κόμματα, έκανε χρήση του δικαιώματός της να επιλέξει βουλευτές από τη λίστα. Τελεία».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «από αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα μπήκαν στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ξεκαθαρίζω για να είμαι σωστός. Όπως έγιναν και όπως ειπώθηκαν και όπως μου ζητήθηκε, γιατί εγώ πραγματικά δεν το άκουσα. Εννοείται πως ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που νόμιζα ότι άκουσα και αυτό υπηρέτησα. Δεν έχω καμία σκοπιμότητα. Απλώς είναι διευκρίνιση ότι είναι όλα τα κόμματα και όχι οι Σπαρτιάτες».

