Κωνσταντοπούλου: «Η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια» – Τι είπε για Τσίπρα και Γεωργιάδη

«Μετά πολλών εμποδίων έγινε η εξέταση Σεμερτζίδου γιατί την προστάτευε η Νέα Δημοκρατία καθώς είναι μέλος του κόμματος όπως ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» και άλλα κακοποιά στοιχεία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μου έκλειναν μικρόφωνα και προσπαθούσαν να διευκολύνουν ένα άτομο το οποίο με 14 στρέμματα κατάφερε επί Μητσοτάκη να πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι φτωχοί αγρότες στενάζουν. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση κυβερνητικής λαμογιάς», είπε στην ΕΡΤ η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Σημείωσε ότι έκανε προσπάθεια να πείσει τον Διαμαντή Καραναστάση να μην παραιτηθεί αλλά, «το πόσο αντέχει ένας καθαρός άνθρωπος στις βρωμιές δεν είναι αυτονόητο».

«Κολυμπάνε στα λούσα και το χρήμα, αλλά η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια. Ο κ. Καραναστάσης παραιτήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο την βρωμιά, τις μύγες που έχουν καταλάβει το γάλα. Σας έχω δώσει βίντεο 1,5 λεπτού με όλα τα ψέματα ενώ λοιδορούν και προσβάλλουν τον κ. Καραναστάση. Δεν έκαναν έτσι ούτε όταν ο Σαμαράς έριξε τον Μητσοτάκη. Βρωμιά είναι ότι παραμένει βουλευτής και δεν παραιτείται ο Καραμανλής των Τεμπών, ότι δεν παραιτείται ο Τριαντόπουλος του μπαζώματος των Τεμπών, ο Μάκης Βορίδης, ο Λευτέρης Αυγενάκης που δέρνει άμα λάχει ο Κυριαζίδης, ο επαγγελματίας ψεύτης που έγλυφε τον Καραναστάση, Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος βγαίνει τώρα και λέει ότι ο Καραναστάσης είναι άφαντος στη Βουλή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ομολόγησε ο Γεωργιάδης ο αρνητής των Τεμπών»

Σχετικά με την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Γεωργιάδης ο οποίος επιτίθεται στην Πλεύση Ελευθερίας με ψέματα που αναγκάστηκε χθες να ομολογήσει και να ανασκευάσει έλεγε για το πόσα χρήματα ξοδεύουν για να γίνουν βουλευτές ώστε να χαίρουν ασυλίας και να εξασφαλίζουν και άλλα εισοδήματα από τη βουλευτική θέση και την καρέκλα. Μιλάμε για πρόσωπα εντελώς βουτηγμένα στο βούρκο».

«Μέχρι χθες έλεγε ότι ο Καραναστάσης δεν ήταν εκλεγμένος και πήρε τη θέση της κυρίας Δημοπούλου που βγήκε και είπε ότι δεν ήταν ποτέ εκλεγμένη και ζήτησε να μην ξαναπιάσουν το όνομα της διευκρινίζοντας ότι στηρίζει Καραναστάση και Κωνσταντοπούλου», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Σας προσκαλώ να μου πείτε αν υπάρχει άλλος βουλευτής που αφήνει ασυλία και προνόμια. Οφείλω να αναδείξω ότι έχουμε τους πιο καθαρούς ανθρώπους, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Το γεγονός ότι έχετε να με καλέσετε ένα χρόνο δεν είναι τυχαίο και παριστάνετε κιόλας ότι δεν ξέρετε», πρόσθεσε.

«Κάθε ψέμα που λέει ο Τσίπρας είμαι εδώ να το διαψεύσω»

«Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο αλλά είναι οργιώδης η διαφήμιση από μέσα ενημέρωσης για να πουλήσει το βιβλίο άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Είδα τι έγραψε για το Μάτι με αφορμή και μόνο την προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες. Δεν είναι Δικαιοσύνη να δικάζεται η υπόθεση σαν πλημμέλημα, να μην πηγαίνει ποτέ φυλακή πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει 25χρονος που πνίγηκε γιατί κανείς δεν έκανε περισυλλογή όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. Την πρώτη μήνυση την κάναμε εμείς. Ο Τσίπρας παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζαν για τους πρώτους 60 – 70 νεκρούς και εκείνος βγήκε ανερυθρίαστα στις κάμερες και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ανέφερε επίσης ότι με όσα γράφονται αποδεικνύεται ότι ήταν ο Τσίπρας που διοχέτευε όσα δηλητηριώδη δημοσιεύονταν εναντίον της και χαρακτήρισε εντυπωσιακό ότι στις πρώτες πέντε σελίδες του βιβλίου αναφέρονται καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη.