Σταύρος Νικολαΐδης: «Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων μίλησε και για τη σχέση με τους γονείς του.

«Συνήθως οι έντονες νευρικές συμπεριφορές ξεκινούν από την απόρριψη κι εγώ, όπως και τα άλλα 2 μου αδέλφια, έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου. Βγαίναμε από μία πρεμιέρα και αντί να μου πουν “τι ωραίος που ήσουν”, μου έλεγαν “πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου;”. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις στο παιδί σου είναι να το υποστηρίζεις;», παραδέχεται ο Σταύρος Νικολαΐδης στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι «μου αρέσει να κάνω τους άλλους γύρω μου να γελάνε, ακόμα και σε επίπεδο παρέας. Καμιά φορά μου λένε ότι γνώρισαν τον τάδε κωμικό ηθοποιό και τους φάνηκε πολύ μουρτζούφλης, το έχω άγχος. Το χιούμορ είναι πολλές φορές σανίδα σωτηρίας στα δύσκολα».

