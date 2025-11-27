Πεδίον του Άρεως: Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή το χριστουγεννιάτικο χωριό – Το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως ανοίγει τις πύλες του με το άναμμα του δέντρου και με ένα συναρπαστικό light show, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 .

Το Χωριό θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 , με ελεύθερη είσοδο για όλους – καθημερινά από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί/

Φαντασμαγορική η «επίσημη πρώτη του χωριού»

Μετά το άναμμα του δέντρου, στις 19.30, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow θα «εγκαινιάσουν» την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ζωντανό πρόγραμμα με τις επιτυχίες τους.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, στις 18.00, η μοναδική street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με έναν φρέσκο, διασκεδαστικό ήχο.

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, με ελεύθερη είσοδο

Για μια ακόμα χρονιά, το main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο φωτεινές, πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές.

Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτή που θα μας κάνει όλες και όλους μια μεγάλη παρέα.

Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο: Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα φωτίσουν και τις φετινές γιορτές μας.

Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, το Πεδίον του Άρεως αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το χαιρόμαστε όλοι. Και αυτές τις ημέρες, με τις μελωδίες, τις παραστάσεις, τις δράσεις για τα παιδιά μας, τα workshops, τις μικρές εκπλήξεις και τις μεγάλες στιγμές, το Πάρκο μεταμορφώνεται σε έναν ζεστό, φωτεινό χώρο συνάντησης και χαράς για όλους, όσοι το επισκέπτονται.

Από αυτή την Παρασκευή μέχρι το τέλος των γιορτών, σας περιμένουμε και πάλι, μικρούς και μεγάλους, να περπατήσουμε μαζί σε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο φως, μουσική και χαμόγελα – να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας και να θυμηθούμε ότι το πιο όμορφο δώρο είναι να είμαστε μαζί».

Το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και τα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του Άρεως, βρίσκεται στο site του «Χωριού» https://xmasvillageattica.gr