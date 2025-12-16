Ηράκλειο: «Κυνήγησε πελάτη κρατώντας μαχαίρι» – Τρόμος με άνδρα που πέταξε τα ρούχα του και έσπασε τζαμαρία καταστήματος

  • Στιγμές τρόμου επικράτησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στα Δειλινά, στο Ηράκλειο, με έναν 35χρονο αλλοδαπό που απείλησε με μαχαίρι πελάτη σούπερ μάρκετ.
  • Βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, ο άνδρας άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα και έσπασε την τζαμαρία του σούπερ μάρκετ.
  • Τελικά, ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και συνελήφθη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Στιγμές τρόμου επικράτησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στα Δειλινά, στο Ηράκλειο, με έναν 35χρονο αλλοδαπό που απείλησε με μαχαίρι πελάτη σούπερ μάρκετ και κυκλοφορούσε ημίγυμνος.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 35χρονος, σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ και κυνήγησε με μαχαίρι έναν πελάτη.

Οι μαρτυρίες εργαζομένων σοκάρουν: «Έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες. Πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη», είπαν στο Creta24.

Βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, ο άνδρας άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ κλείδωσε την πόρτα, ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξαναμπεί, όμως εκείνος έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.

Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Εκεί εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Πληροφορίες αναφέρουν, πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

 

