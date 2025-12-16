Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για 3 πλημμελήματα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον άλλον ανήλικο που συνελήφθη

Σύνοψη από το

  • Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των δύο ανήλικων συλληφθέντων στο Χαλάνδρι, μεταξύ των οποίων και ο γιος γνωστού πολιτικού. Κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οπλοφορία.
  • Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ότι ο γιος του είναι ο 16χρονος που συνελήφθη, τονίζοντας πως «ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα» και ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».
  • Η σύλληψη των ανηλίκων έγινε μετά από καταδίωξη, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο όχημα επέβαιναν συνολικά 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε κουζινομάχαιρο. Η μητέρα του 16χρονου συνελήφθη επίσης για παραμέληση ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Μιχάλης Κατρίνης

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των δύο ανήλικων συλληφθέντων στο Χαλάνδρι, μεταξύ των οποίων είναι και ο γιος γνωστού πολιτικού.

Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια και οπλοφορία.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

Με ανάρτησή του στο Χ o βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε ότι ο γιος του είναι ο 16χρονος που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12), έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει, με τον ανήλικο να μην συμμορφώνεται στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ο ανήλικος στην προσπάθειά του να διαφύγει μπήκε σε μονόδρομους.

Σημειώνεται πως όταν οι Αρχές σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν πως επέβαιναν ακόμη 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου και σύζυγος του Μιχάλη Κατρίνη για παραμέληση ανηλίκου.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» έγραψε στο X, ο Μιχάλης Κατρίνης.

17:01 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

