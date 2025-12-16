Αθήνα: Συνελήφθη 47χρονος που μπήκε από την ταράτσα σε κτίριο του ΕΚΠΑ και έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, στην Πανεπιστημιούπολη, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 47χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου, αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε αποκρύψει σε ταράτσα και υπόγειο χώρο, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

34- μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-7- λάπτοπ,

-5- προτζέκτορες,

-20- οθόνες,

-10- πληκτρολόγια και

πλήθος κλειδιών γραφείων.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.: