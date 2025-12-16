Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία θανάτου του 45χρονου που είχε γρονθοκοπήσει γιατρό στο νοσοκομείο

  • Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία για τα αίτια του θανάτου του 45χρονου στο Αίγιο.
  • Ο 45χρονος είχε γρονθοκοπήσει ορθοπεδικό την Παρασκευή (12/12) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, μετά από έντονη διαφωνία.
  • Είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πριν εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του την Κυριακή το απόγευμα.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αίγιο

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί για τα αίτια του θανάτου του 45χρονου στο Αίγιο, που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την Παρασκευή (12/12), την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Κυριακή (14/12) το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 45χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό.

Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται το απόγευμα στο Αίγιο.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι παρέμενε κρυμμένος, για να αποφύγει τη σύλληψη και το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

