Τραγική εξέλιξη στο Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Τραγική κατάληξη είχε το επεισόδιο που συνέβη την Παρασκευή στο νοσοκομείο του Αιγίου. Ο 43χρονος που φέρεται να χτύπησε με γροθιές τον ορθοπεδικό γιατρό και έφυγε για να μην συλληφθεί, εξέπνευσε το απόγευμα της Κυριακής (14/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tempo24.news, ο 43χρονος επέστρεψε στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε έντονους πόνους, αλλά κατέληξε σήμερα.

Ο 43χρονος, εμφανώς καταβεβλημένος και με έντονους πόνους, συνοδευόταν από τον αδελφό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η αιτία θανάτου του άνδρα βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και εάν αυτές σχετίζονται με το αρχικό πρόβλημα που τον οδήγησε την Παρασκευή στο νοσοκομείο.

Ο ξυλοδαρμός του γιατρού

Το πρώτο επεισόδιο έγινε την Παρασκευή, όταν ο 43χρονος -που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις και είχε εκτίσει ποινή στη φυλακή- προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με την λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην συλληφθεί. Ωστόσο, σήμερα η υπόθεση πήρε δραματική τροπή.