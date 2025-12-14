Τροχαίο για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο…» – Η ανάρτηση του μουσικού στο Instagram

Ένα τροχαίο ατύχημα είχε ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο γνωστός μουσικός, δημοσιοποίησε την περιπέτεια που πέρασε, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε με τον κόσμο που τον ακολουθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οι σοβαρές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, ο αγαπημένος μουσικός έγραψε: «Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο… Σε ευχαριστώ Παναγία μου που πάλι έβαλες το χέρι σου… Υ.Γ.: Δεκαεπτά μέρες ακόμη, για να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημοσίευσή του ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τροχαίο που είχε.