Διεθνής κατακραυγή για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – «Αποτροπιασμένοι» Κάρολος και Καμίλα

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα είναι “αποτροπιασμένοι και λυπημένοι” από την σημερινή επίθεση που είχε στόχο Εβραίους στον εορτασμό του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο Βασιλιάς Κάρολος ηγείται του κράτους της Αυστραλίας, παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του είναι εθιμοτυπικός. Η Αυστραλία είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. “Η σύζυγος μου κι εγώ είμαστε αποτροπιασμένοι και λυπημένοι από τη φοβερή αντισημιτική επίθεση κατά Εβραίων που συμμετείχαν στους εορτασμούς για τη γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ”, ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Οι καρδιές μας συνοδεύουν όλους που επηρεάστηκαν τόσο φοβερά, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που τραυματίστηκαν, ενώ προστάτευαν μέλη της κοινότητάς τους. Επαινούμε την αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και τους απλούς ανθρώπους, οι ηρωικές πράξεις των οποίων, απέτρεψαν χωρίς αμφιβολία ακόμη μεγαλύτερο τρόμο και τραγωδία”.

Νεκρός και Ισραηλινός πολίτης

Ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των 12 νεκρών της τρομοκρατικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ “καταδικάζουν έντονα” την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής «Χάνουκα», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας,” ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του. Η διαφορά στον τονισμό της λέξης Χανουκά (Ημέρα της Αφοσίωσης) οφείλεται στο πώς τονίζεται η ίδια λέξη από τους Αμερικανούς.

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος – ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους.

«Πράξη μίσους κατά των Εβραίων»

«Βαθιά συγκλονισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χανουκά . Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ εξέφρασε «αποτροπιασμό» και «θλίψη» για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κατακριτέα πράξη μίσους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στον κόσμο».

«Βαθύτατο σοκ» εξέφρασε και η Γερμανο-ισραηλινή Κοινότητα: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Παρόλο που πολλές πτυχές των κινήτρων πρέπει ακόμη να διερευνηθούν, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: ο αντισημιτισμός σκοτώνει», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φόλκερ Μπεκ.

Η καταγγελία Χέρτσοκ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Γάζα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)