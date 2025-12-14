Σίδνεϊ: Οι φωτογραφίες των δύο δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του ενός

Enikos Newsroom

διεθνή

Σίδνεϊ: Οι φωτογραφίες των δύο δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του ενός

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης δύο ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, με τις αρχές να έχουν ήδη κατονομάσει τον έναν από τους δύο δράστες.

Ο ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε και  άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και δύο αστυνομικών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ίδιο επίτροπο.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον.

 

Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες βγήκαν από ένα όχημα στην Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άνοιξαν πυρ περίπου στις 6.40 μ.μ. την Κυριακή,(τοπική ώρα) με βίντεο να δείχνουν διαδοχικές εκρήξεις στην τουριστική περιοχή. Ορισμένοι μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν περισσότεροι από 30 πυροβολισμοί.

Βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από φωτογράφο της Daily Mail δείχνουν έναν ένοπλο, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως,  Ναβίντ Ακράμ,  24 ετών, από το Μπόνιριγκ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, να ανοίγει πυρ από μια υπερυψωμένη γέφυρα.

Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι του Ακράμ και έκανε έρευνα. Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail δείχνουν και κόσμο έξω από το συγκεκριμένο σπίτι.  Ο Ακράμ πυροβολήθηκε, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, όπου του παρέχεται ιατρική περίθαλψη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο δεύτερος ένοπλος πυροβολήθηκε θανάσιμα και υπέκυψε.

 

Στο σπίτι του Ακράμ στο Μπόνιριγκ έγινε έφοδος από την αστυνομία, ενώ ένα πλήθος παρακολουθούσε από το πεζοδρόμιο. Η οικογένειά του, του Ακράμ,  είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου εδώ και ένα χρόνο. Τουλάχιστον τρεις κάτοικοι οδηγήθηκαν έξω από το σπίτι υπό την απειλή όπλου από την αστυνομία με τα χέρια ψηλά.

Αργά το βράδυ της Κυριακής επιβεβαιώθηκε επίσης ότι κοντά στη γέφυρα όπου οι ένοπλοι πυροβόλησαν, βρέθηκαν διάφορα ύποπτα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος απομακρύνθηκε από ειδικούς της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και μεταφέρθηκε με θωρακισμένο όχημα.

 

Μια ασπρόμαυρη σημαία βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στο καπό ενός ασημένιου Honda στο σημείο του συμβάντος. Η σημασία της σημαίας είναι άγνωστη, μέχρι στιγμής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή τους – Τι ισχύει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Παραδείγματα

Μετρό: Ποιες περιοχές μπαίνουν πρώτες στον χάρτη των νέων επεκτάσεων – Νέοι σταθμοί σε Γλυφάδα, Ίλιον και Μαρούσι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:07 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέο βίντεο από τα 15 λεπτά της φρίκης – Παιδιά και γονείς πεσμένοι στο έδαφος, οι φωνές και οι εκκλήσεις

Την δραματική στιγμή που δεκάδες Εβραίοι της Αυστραλίας έχουν πέσει στο έδαφος και προσπαθούν ...
18:50 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Διεθνής κατακραυγή για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – «Αποτροπιασμένοι» Κάρολος και Καμίλα

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα είναι “αποτροπιασμένοι και λυπημένοι” ...
17:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: «Μύρισαν χρήμα και έσπευσαν» – Ο ανταγωνισμός αμερικανικών εταιρειών για να πλουτίσουν από την κατεστραμμένη Γάζα

Σαν τους γύπες έχουν μαζευτεί γύρω από την Γάζα οι αμερικανικές εταιρείες με καλές διασυνδέσει...
16:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Νετανιάχου για την επίθεση στο Σίδνεϊ: «Τους είχα προειδοποιήσει – Ρίχνουν λάδι στην φωτιά του αντισημιτισμού»

Λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, κα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα