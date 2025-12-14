Παπασταύρου – Τσάφος: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνοψη από το

  • Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος μεταβαίνουν στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.
  • Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η στρατηγική της ΕΕ για τα ενεργειακά δίκτυα και οι ενεργειακές συμφωνίες του P-TEC, με το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δίκτυα να έχει έντονο «ελληνικό χρώμα».
  • Ο κ. Παπασταύρου θα ενημερώσει για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικής πύλης εισόδου μη-ρωσικού αερίου, ενώ οι Υπουργοί θα συζητήσουν και τη σχέση ενέργειας-ασφάλειας με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.
Η στρατηγική της ΕΕ για τα ενεργειακά δίκτυα και οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Συνόδου της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο, αναφορικά με την τροφοδοσία της Ουκρανίας με φυσικό αέριο και τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλες.

Στο Συμβούλιο θα μετάσχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ:

Το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε μερική συμφωνία («μερική γενική προσέγγιση») σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2028-2034. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της συμμετοχικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών δικτύων εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δίκτυα (Grids Package), που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, έχει έντονο «ελληνικό χρώμα». Αποτελεί, επί της ουσίας, δικαίωση της πολιτικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, αλλά και αποτέλεσμα μίας συντονισμένης στρατηγικής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ανάδειξη των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Η πρόταση εμπίπτει στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2027 και αποσκοπεί στην παροχή της νομικής βάσης για επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών μεταφορών και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών δικτύων για τη στήριξη του γρήγορου εξηλεκτρισμού και να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή ενέργεια.

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις για τη σχέση μεταξύ ενέργειας και ασφάλειας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Mark Rutte.

Θα ασχοληθούν με την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών και τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του P-TEC, της Συνόδου της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια που φιλοξένησε η Ελλάδα τον Νοέμβριο, για τις συμφωνίες με την Ουκρανία, αλλά και τις έρευνες στον τομέα υδρογονανθράκων, τονίζοντας τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας ως κεντρικής πύλης εισόδου μη-ρωσικού αερίου για την στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Επίσης, η Κύπρος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της προσεχούς Προεδρίας του Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο, με τη συμμετοχή του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), κ. Faith Birol.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

