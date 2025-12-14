Κωνσταντοπούλου από το μπλόκο της Νίκαιας: Οι αγρότες πήραν μια αξιοπρεπή απόφαση, ο αγώνας θα είναι νικηφόρος

Σύνοψη από το

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «προσχηματική» την πρόσκληση της κυβέρνησης προς τους αγρότες για διάλογο, μιλώντας ευθέως για «κοροϊδία του πρωθυπουργού» και προσπάθεια απονομιμοποίησης των κινητοποιήσεων.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στήριξε τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας για την «αξιοπρεπή απόφαση» να μην ενδώσουν στην κυβερνητική «κοροϊδία», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους αφορούν την αξιοπρέπεια και την επιβίωσή τους.
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι αγωνιζόμενοι αγρότες δεν είναι «εγκληματική οργάνωση», αλλά «εγκληματική οργάνωση είναι η κυβέρνηση», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο αγώνας τους «θα είναι νικηφόρος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου από το μπλόκο της Νίκαιας: Οι αγρότες πήραν μια αξιοπρεπή απόφαση, ο αγώνας θα είναι νικηφόρος

«Προσχηματική» χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την πρόσκληση της κυβέρνησης στους αγρότες για διάλογο, ενώ μίλησε ευθέως για «κοροϊδία του πρωθυπουργού» απέναντι τους, και την κυβερνητική στάση που, όπως ανέφερε, επιχειρεί να απονομιμοποιήσει και να ποινικοποιήσει τις κινητοποιήσεις τους.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας για να στηρίξει τους αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής της το ζήτημα των χαρακτηρισμών περί «εγκληματικής οργάνωσης».

«Έρχομαι σήμερα σε μια κρίσιμη μέρα για να στηρίξω πραγματικά τους αγρότες. Πήραν μια δύσκολη αλλά αξιοπρεπή απόφαση: να μην ενδώσουν στην κοροϊδία του πρωθυπουργού, που τους είπε “σας περιμένω στο γραφείο μου”, αφού πρώτα τους έδειραν, αφού τους έριξαν χημικά, αφού τους κορόιδεψαν, αφού τους έλεγαν ότι δεν έχουν αιτήματα. Το ίδιο έλεγαν και στους γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών: “δεν έχετε αιτήματα”. Το ίδιο λένε και στους αγρότες: “δεν ξέρουμε ποια είναι τα αιτήματά σας, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποί σας, αλλά ανοίγω το γραφείο μου να έρθει όποιος θέλει”, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα είπε, ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει υιοθετήσει τα αιτήματα των αγροτών εδώ και πάρα πολύ καιρό, σημειώνοντας πως αποτελούν κομμάτι του προγράμματός του κόμματος.

«Τα αιτήματά τους αφορούν την αξιοπρέπεια των αγροτών, την επιβίωσή τους, τις οικογένειές τους και το κοινωνικό τους έργο, την κοινωνική τους προσφορά. Γιατί, όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες στα μπλόκα και στις διαδηλώσεις: χωρίς εμάς, τι θα φας; Σε αυτούς τους ανθρώπους βασιζόμαστε για να επιβιώσουμε και οφείλουμε να τους στηρίξουμε», τόνισε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε επίσης ότι οι αγωνιζόμενοι αγρότες δεν είναι «εγκληματική οργάνωση», σημειώνοντας πως «εγκληματική οργάνωση είναι η κυβέρνηση, είναι εκείνοι που υπέθαλψαν τους κακοποιούς και που σήμερα αρνούνται να τους συλλάβουν, ακριβώς επειδή βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία μαζί τους».

Παράλληλα, σημείωσε πως οι αγωνιζόμενοι αγρότες αξίζουν την στήριξη της Πολιτείας, σημειώνοντας πως «δεν την έχουν, ενώ την ίδια ώρα άλλοι κολυμπάνε στο χρήμα: οι μαφιόζοι, οι κακοποιοί, οι “φραπέδες”, οι “χασάπηδες”, και οι “Μαγειρίες” που έχουν θησαυρίσει, αποκομίζοντας αμύθητα ποσά».

Μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε πως «οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, οι άνθρωποι αυτοί, όπως βλέπετε, δεν έχουν έρθει εδώ με Porsche, αλλά έχουν έρθει με τα εργαλεία της δουλειάς τους-γιατί τα τρακτέρ είναι τα εργαλεία της δουλειάς τους».

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε τους αγρότες και εξέφρασε την πεποίθησή της για την έκβαση του αγώνα τους: «Εκπέμπουν μήνυμα αγωνιστικότητας, μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, μήνυμα έμπρακτης διεκδίκησης. Δεν σκύβουν το κεφάλι, όπως θέλει αυτή η κυβέρνηση. Ατενίζουν το μέλλον με αγωνιστικότητα και με δουλειά. Οι αγρότες μας είναι σκληρά εργαζόμενοι και είμαι απολύτως βέβαιη ότι στο τέλος αυτός ο αγώνας θα είναι νικηφόρος» είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή τους – Τι ισχύει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Παραδείγματα

Μετρό: Ποιες περιοχές μπαίνουν πρώτες στον χάρτη των νέων επεκτάσεων – Νέοι σταθμοί σε Γλυφάδα, Ίλιον και Μαρούσι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:18 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Χρυσοχοΐδης: Η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες – Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;

«Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή; Σε ποια ταινία;» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του...
17:44 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση «ας απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη»

«Η Νέα Δημοκρατία χθες είπε φτηνά ψέματα. Η κυρία Σδούκου σε ένα ρεσιτάλ αντιφάσεων ισχυρίστηκ...
16:48 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές – Η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

«Η θάλασσα, η ναυτιλία και το εμπόριο, η μεγάλη νησιωτικότητά με τα λιμάνια τους, είναι η μεγά...
16:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Χατζηδάκης για αγρότες: «Τα προβλήματα απαιτούν διάλογο, δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση με τελεσίγραφα»

Τα προβλήματα απαιτούν διάλογο, δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση πουθενά και ποτέ με τελεσίγραφ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα