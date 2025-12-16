ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ – Οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν σήμερα πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ  σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανεβάζοντας τις συνολικές καταβολές από την αρχή του έτους έως σήμερα στα 3,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έως το τέλος του έτους η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πίστωση άλλων 600 εκατ. ευρώ, φτάνοντας έτσι τις συνολικές καταβολές των 3,8 δισ. ευρώ προς τους παραγωγούς για το έτος 2025.

Αναλυτικότερα σήμερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ οι ακόλουθες πληρωμές:

  • 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ.
  • 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.
  • 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.
  • 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή γίνεται σε εφαρμογή του νόμου 5261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15η Δεκεμβρίου 2025.

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΑΑΤ, στην καταβολή της εξόφλησης για τη Βασική Ενίσχυση περιλαμβάνεται τμήμα της συμπληρωματικής κατανομής σε κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής, ενώ πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές).

Τέλος, τονίζεται ότι ο κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ το 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

PwC: Κάτω από 4% οι εταιρείες «ζόμπι»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:29 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,06% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ στο κλείσιμο του 2025

Αυξήθηκε κατά 1,06% ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ  το 12μηνο (Δεκεμβρίου 2024-Νοεμ...
13:31 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε»

Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας «αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ ...
13:09 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας στη Cetracore-Jetoil λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αιφνιδιαστικά ανέστειλε τη λειτουργία της η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil ...
08:27 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή – Νέες κατηγορίες στις προσυμπληρωμένες

Δυο βασικές αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 των πολιτών. Της...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα