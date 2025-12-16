Κυψέλη: Προκαταρκτική εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας για τον τραυματισμό της 14χρονης από την 16χρονη συμμαθήτριά της 

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όπου μία 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μία 14χρονη.

Μέσω της ανακοίνωσης, το Υπουργείο γνωστοποιεί πως προχωρά στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση του περιστατικού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».

Υπό κατάληψη το σχολείο που η 16χρονη μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Υπενθυμίζεται ότι όλη η σχολική κοινότητα είναι αναστατωμένη από το χθεσινό περιστατικό, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα.

Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.

