Χειροπέδες σε 24χρονο που «άνοιγε» σπίτια σε Άγιο Στέφανο, Άνοιξη και Σταμάτα 

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στην περιοχή του Διονύσου, 24χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών από οικίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, εντόπισαν τον 24χρονο να κινείται ύποπτα με όχημα, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης και του έκαναν σήμα για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε, επιμελώς κρυμμένο ανάμεσα στα καθίσματα, πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών καθώς και κατσαβίδι και οδήγησαν τον 24χρονο στην έδρα της Υπηρεσίας.

Εκεί, έπειτα από προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος λίγο πριν είχε εισέλθει σε οικία στον Άγιο Στέφανο, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, όπου αφαίρεσε κοσμήματα και χρυσαφικά και διέφυγε με το εν λόγω όχημα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, επιπρόσθετα εξιχνίασαν ακόμα 4 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών οικιών σε Άγιο Στέφανο, Άνοιξη και Σταμάτα όπου ο 24χρονος παραβίαζε παράθυρα και μπαλκονόπορτες και εισερχόταν στις οικίες όπου αφαιρούσε κοσμήματα και χρυσαφικά.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.