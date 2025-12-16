Χειροπέδες σε 24χρονο που «άνοιγε» σπίτια σε Άγιο Στέφανο, Άνοιξη και Σταμάτα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στην περιοχή του Διονύσου, 24χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών από οικίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, εντόπισαν τον 24χρονο να κινείται ύποπτα με όχημα, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης και του έκαναν σήμα για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε, επιμελώς κρυμμένο ανάμεσα στα καθίσματα, πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών καθώς και κατσαβίδι και οδήγησαν τον 24χρονο στην έδρα της Υπηρεσίας.

Εκεί, έπειτα από προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος λίγο πριν είχε εισέλθει σε οικία στον Άγιο Στέφανο, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, όπου αφαίρεσε κοσμήματα και χρυσαφικά και διέφυγε με το εν λόγω όχημα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, επιπρόσθετα εξιχνίασαν ακόμα 4 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών οικιών σε Άγιο Στέφανο, Άνοιξη και Σταμάτα όπου ο 24χρονος παραβίαζε παράθυρα και μπαλκονόπορτες και εισερχόταν στις οικίες όπου αφαιρούσε κοσμήματα και χρυσαφικά.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ – Ποιους αφορά

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Σήμερα η πρεμιέρα της νέας έκδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος – Όσα δήλωσε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Χαλάνδρι: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή...
16:45 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κουρέτας: Η αιχμηρή ανάρτηση για το αγροτικό – «Να τους βάλουμε να ακούν αυτό το τραγούδι μέχρι τα Χριστούγεννα για να μην μπορούν να φάνε»

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση προχώρησε ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας αναφερόμενος ...
16:40 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Συνελήφθη 47χρονος που μπήκε από την ταράτσα σε κτίριο του ΕΚΠΑ και έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, στην Πανεπιστημιούπολη, από αστυνομι...
16:16 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Μαθήτρια 9 ετών αποκάλυψε ξυλοδαρμό από τον πατέρα της – Συνελήφθη ο 41χρονος

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα ένα 9χρονο κοριτσάκι απασχολεί τις αρχές στο Ηράκλε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα