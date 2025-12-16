Χαλάνδρι: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στο Χαλάνδρι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγραψε το enikos.gr, νωρίτερα ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα κατά περίπτωση σε βάρος των δύο ανήλικων συλληφθέντων στο Χαλάνδρι, μεταξύ των οποίων είναι και ο γιος γνωστού πολιτικού.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε η ΕΡΤ:

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει, με τον ανήλικο να μην συμμορφώνεται στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ο ανήλικος στην προσπάθειά του να διαφύγει μπήκε σε μονόδρομους.

Σημειώνεται πως όταν οι Αρχές σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν πως επέβαιναν ακόμη 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου και σύζυγος του Μιχάλη Κατρίνη για παραμέληση ανηλίκου.

Σημειώνεται ότι ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».