Βρετανία: Οι οικογένειες πρέπει να είναι έτοιμες να θυσιάσουν τα παιδιά τους για να πολεμήσουν την Ρωσία, προειδοποιεί ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Οι οικογένειες στην Βρετανία πρέπει να είναι προετοιμασμένες να στείλουν τους γιους και τις κόρες τους στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, προειδοποίησε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στην Βρετανία.

Σε ένα αυστηρό μήνυμα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, πτέραρχος Sir Richard Knighton, δήλωσε ότι «περισσότεροι άνθρωποι» πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα για να προστατεύσουν τη χώρα. Αντίστοιχη προειδοποίηση έχει γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στην Γαλλία, ενώ λίγο πριν από τις δηλώσεις του πτέραρχου, αντίστοιχη προειδοποίηση είχε κάνει και η αρχηγός της MI6, Μπλέιζ Μετρβέλι.

O πτέραρχος Knighton εξήγησε ότι, αν και οι πιθανότητες μιας άμεσης ρωσικής επίθεσης στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν απομακρυσμένες, «αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιθανότητες είναι μηδενικές».

Ο Σερ Ρίτσαρντ κάλεσε τα σχολεία να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναλάβουν θέσεις εργασίας στη βιομηχανία όπλων και είπε ότι περισσότερες βρετανικές οικογένειες θα «γνωρίσουν τι σημαίνει θυσία για την πατρίδα μας», σύμφωνα με την MailOnline.

Τα σχόλιά του έρχονται λίγες μέρες μετά την πρόβλεψη του Μαρκ Ρούτε, γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι η Ευρώπη είναι ο επόμενος στόχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρούτε προέτρεψε τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία, να υιοθετήσουν μια «νοοτροπία πολέμου» και προειδοποίησε ότι πάρα πολλές χώρες είναι «ήσυχα αδιάφορες».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Αλ Κάρνς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «πολεμική ετοιμότητα» και προειδοποίησε ότι «η σκιά του πολέμου βρίσκεται στις πύλες της Ευρώπης». «Η σκιά του πολέμου χτυπά την πόρτα της Ευρώπης και αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος και πιο αιματηρός από ό,τι έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια», είπε.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Royal United Services Institute στο Westminster το βράδυ της Δευτέρας, ο Sir Richard κάλεσε τους πολίτες να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της εθνικής ανθεκτικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση κρίσης.

«Κάθε μέρα το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται σφοδρές κυβερνοεπιθέσεις από τη Ρωσία και γνωρίζουμε ότι Ρώσοι πράκτορες επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν σαμποτάζ και έχουν σκοτώσει ανθρώπους στις ακτές μας. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμυντικών δαπανών και των εμπειριών στην Ουκρανία, η Ρωσία διαθέτει «ένα τεράστιο, όλο και πιο εξελιγμένο από τεχνική άποψη και, πλέον, με μεγάλη εμπειρία σε μάχες στρατό», είπε.

Αύξηση των εφέδρων

Αναφερόμενος στην προσπάθεια που απαιτείται από «ολόκληρη την κοινωνία» για να ανταποκριθεί στην όλο και πιο επικίνδυνη κατάσταση στην Ευρώπη, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Πρώτον, αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για τη χώρα τους». Αυτό δεν σημαίνει μόνο τις τακτικές δυνάμεις, αλλά και αύξηση των εφέδρων και των δοκίμων, είπε.

Ο «επώδυνα αργός» ρυθμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία πρέπει επίσης να επιταχυνθεί. «Η ανάπτυξη αυτής της βιομηχανικής ικανότητας σημαίνει επίσης ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους που αποφοιτούν από σχολεία και πανεπιστήμια για να ενταχθούν σε αυτόν τον κλάδο», είπε.

«Επομένως, χρειαζόμαστε ηγέτες της άμυνας και της πολιτικής να εξηγήσουν τη σημασία της βιομηχανίας για την χώρα, και χρειαζόμαστε τα σχολεία και τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους νέους να ακολουθήσουν καριέρα στη βιομηχανία».

Ο Sir Richard πρόσθεσε: «Γιοι και κόρες. Συνάδελφοι. Οι βετεράνοι θα έχουν όλοι ένα ρόλο να διαδραματίσουν. Να χτίσουν. Να υπηρετήσουν. Και αν χρειαστεί, να πολεμήσουν. Και περισσότερες οικογένειες θα γνωρίσουν τι σημαίνει θυσία για την χώρα μας».