Ηράκλειο: Μαθήτρια 9 ετών αποκάλυψε ξυλοδαρμό από τον πατέρα της – Συνελήφθη ο 41χρονος

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα ένα 9χρονο κοριτσάκι απασχολεί τις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Με εισαγγελική παραγγελία αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση, παρουσία παιδοψυχολόγου, μίας 9χρονης μαθήτριας σε σχολείο του δήμου Χερσονήσου.

Το κοριτσάκι φέρεται να εξομολογήθηκε σε συμμαθητές ότι την είχε χτυπήσει ο μπαμπά της και ήταν ακόμα νωπά τα σημάδια του ξυλοδαρμού στα πόδια και στα χέρια της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από πλευράς σχολείου, ενημερώθηκε η εισαγγελία ανηλίκων που έδωσε παραγγελία να ληφθεί κατάθεση από το κοριτσάκι προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, αλλά και να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ο 41χρονος πατέρας του παιδιού συνελήφθη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.