ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες 2 κατηγορούμενες – Τι υποστήριξε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος από την Κρήτη

  • Ελεύθερες αφέθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενες στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή.
  • Μεταξύ αυτών, η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 60.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση της διαδικασίας λόγω ηλικίας.
  • Ελεύθερη με την ίδια εγγυοδοσία είχε αφεθεί νωρίτερα και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει στον γιο της τη διαχείριση της περιουσίας της.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Ελεύθερες αφέθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενες στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή.

Της Άννας Κανδύλη 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία αγρότισσα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αρνήθηκε όσα της αποδίδονται.

Νωρίτερα, ελεύθερη με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση της διαδικασίας, επικαλούμενη την ηλικία της και την έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία, ενώ, όπως ανέφερε, είχε αναθέσει τη διαχείριση των υποθέσεών της στα παιδιά της.

Ελεύθερη με την ίδια εγγυοδοσία είχε αφεθεί νωρίτερα και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει στον γιο της τη διαχείριση της περιουσίας της και υπέγραφε έγγραφα κατόπιν δικών του οδηγιών.

Για σήμερα αναμένονται οι απολογίες ακόμη δύο κατηγορουμένων. Οι υπόλοιποι θα απολογηθούν αύριο και την Πέμπτη.

18:20 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

