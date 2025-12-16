Σάμος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μεταναστών – Η βάρκα τους έπεσε σε βράχια

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων από το νέο ναυάγιο με μετανάστες, που συνέβη το πρωί της Τρίτης (16/12) στην περιοχή Πεταλίδες της Σάμου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίστηκαν μέχρι αργά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και την αυριανή ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν στην γύρω περιοχή 28 μετανάστες, οι οποίοι δήλωσαν η βάρκα τους έπεσε σε βράχια και υπήρχαν άλλοι τρεις που προσπάθησαν να βγουν, όμως, δεν τα κατάφεραν.

Πρόκειται για δύο άνδρες και μία έγκυο γυναίκα. Οι διασωθέντες κατάγονται από την Αφρική και πρόκειται για 17 άνδρες, 10 γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί. Οι δύο γυναίκες και το παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σάμου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των μεταναστών έγιναν συντονισμένα από αέρα και από θάλασσα. Ένα ελικόπτερο «χτένισε» την περιοχή, ενώ ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα σκάφος του λιμενικού και έναν ναυαγοσωστικό, ερευνούσαν την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.