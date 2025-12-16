Κουτσούμπας προς Κωνσταντοπούλου: «Αυτή είστε…» – Βίντεο από την ένταση στη Βουλή

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού. Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα για ευθυγράμμιση με τις επιλογές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις» είπε αρχικά απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και συνέχισε: «’Οπως επίσης πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα επίσης που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα, σαν την Πλεύση Ελευθερίας. Και άλλα διεκδικούν τον τίτλο της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, όπως η Ελληνική Λύση».

Αυτή η αποστροφή του λόγου ήταν που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου που άρχισε να φωνάζει από τα έδρανα, διακόπτοντας την ομιλία του γενικού γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Έτσι, παρενέβη ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, κάνοντάς της αυστηρή παρατήρηση. «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι απαράδεκτο αυτό», τόνισε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά αυτή δεν συνάδει με τους κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

H κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα να της απαντήσει ο κ. Κουτσούμπας. «Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια της απευθύνθηκε προσωπικά: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».

Αν δεν μπορείτε να αντέξετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα, σχολίασε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.