Κουτσούμπας προς Κωνσταντοπούλου: «Αυτή είστε…» – Βίντεο από την ένταση στη Βουλή

  • Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.
  • Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και σε κόμματα της αντιπολίτευσης για ευθυγράμμιση με τις επιλογές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, αναφερόμενος σε Ουκρανία και Γάζα.
  • Η έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που διέκοψε την ομιλία του, προκάλεσε την παρέμβαση του προεδρεύοντος και την απάντηση του κ. Κουτσούμπα: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή  ανάμεσα στον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού. Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος τόσο στην Ουκρανία όσο και στη  Γάζα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης,  κατηγορώντας τα για ευθυγράμμιση με τις επιλογές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μητσοτάκης: Θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί της Τετάρτης – Συνάντηση και με τους βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου

«Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις» είπε αρχικά απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και συνέχισε: «’Οπως επίσης πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα επίσης που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα, σαν την Πλεύση Ελευθερίας. Και άλλα διεκδικούν τον τίτλο της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, όπως η Ελληνική Λύση».

Αυτή η αποστροφή του λόγου ήταν που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου που άρχισε να φωνάζει από τα έδρανα, διακόπτοντας την ομιλία του γενικού γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Ζελένσκι: Πολύ εφαρμόσιμο το σχέδιο, μπορεί να τελειοποιηθεί τις επόμενες ημέρες – Καίριας σημασίας τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Έτσι, παρενέβη ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, κάνοντάς της αυστηρή παρατήρηση.  «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι απαράδεκτο αυτό», τόνισε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά αυτή δεν συνάδει με τους κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

H κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα να της απαντήσει ο κ. Κουτσούμπας. «Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια της απευθύνθηκε προσωπικά: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».

Κομισιόν: Παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για προσιτή στέγαση – Τα προτεινόμενα μέτρα

Αν δεν μπορείτε να αντέξετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα, σχολίασε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

18:44 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος στη Βουλή: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός – Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπέ

Σκληρή και εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρ...
18:32 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κουτσούμπας στη Βουλή: Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμη περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν

Τον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα χαιρέτησε ο ΓΓ της ΚΕ...
17:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί της Τετάρτης – Συνάντηση και με τους βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει αύριο το πρωί ο Πρωθυπου...
17:35 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή η Ελλάδα υπο τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης

«Χρειάζεται μία γενναία νέα αρχή, ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να αρχίσει ο...
