Μητσοτάκης: Θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί της Τετάρτης – Συνάντηση και με τους βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 11.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στις 13.00 ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.