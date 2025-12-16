Μητσοτάκης: Θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί της Τετάρτης – Συνάντηση και με τους βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο στις 11.00, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
  • Στη συνέχεια, στις 13.00, ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
  • Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και την Πέμπτη στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 11.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στις 13.00 ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μέχρι πότε μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026 – Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την αντιμετώπισή της – Τα μέτρα που προτείνει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:44 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος στη Βουλή: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός – Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπέ

Σκληρή και εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρ...
18:32 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κουτσούμπας στη Βουλή: Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμη περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν

Τον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα χαιρέτησε ο ΓΓ της ΚΕ...
18:02 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κουτσούμπας προς Κωνσταντοπούλου: «Αυτή είστε…» – Βίντεο από την ένταση στη Βουλή

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή  ανάμεσα στον Δημήτρη Κουτσούμπα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τ...
17:35 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή η Ελλάδα υπο τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης

«Χρειάζεται μία γενναία νέα αρχή, ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να αρχίσει ο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα