«Η συμπεριφορά της είναι απρόβλεπτη. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», λέει μεταξύ άλλων η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, από την εισαγγελία ανηλίκων ασκήθηκε την Τρίτη ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της.

Η μητέρα της 16χρονης, μιλώντας στο Mega λέει: «Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της». Παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν. «Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη».

«Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά»

Όπως σημειώνει ακόμη η μητέρα της 16χρονης: «Δεν γνωρίζω για το μαχαίρι πού το βρήκε. Εγώ δούλευα, δεν ήξερα. Έχω κλείσει ραντεβού στους δημόσιους ψυχολόγους και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ (…) Έχω πάρει και το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ παντού, μου είπαν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αθώα η κόρη μου και παρασέρνεται. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, από κάποια παρέα». Στη συνέχεια εξήγησε ότι «ο πατέρας της μόνο για καφέ τους βλέπει, δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Πρέπει να πληρώνω όλους τους λογαριασμούς. Τρέχω και δεν φτάνω. Οικονομικά δεν βοηθάει».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Όταν της μιλάω με ακούει. Της είπα ‘πρόσεχε, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό’. (…) Προσφέρω ό,τι χρειάζονται τα παιδιά, αλλά από πίσω της δεν μπορώ να πάω γιατί κάνω και 2 δουλειές καμιά φορά. (…) Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία γιατί είναι μικρό κορίτσι και κλαίει. Εμένα μου λέει άλλα, ”εγώ μαμά μόνο σχολείο θέλω να πηγαίνω, δεν θα ασχοληθώ με κανέναν”. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται. Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά, απλά είμαι και ‘γω παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου. (…) Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί, χρειάζομαι και εγώ βοήθεια… δεν ξέρω…», υπογραμμίζει.

«Συνέχεια ζητάω βοήθεια αλλά δεν βρίσκω ραντεβού. Ζήτησα ψυχολόγο από το σχολείο το προηγούμενο. Ο διευθυντής (από το προηγούμενο σχολείο) μου είπε ”να σας βοηθήσω αλλά δεν έχουμε ψυχολόγο αυτή τη στιγμή”. Μου είπε, ”όταν έχει θα σας ενημερώσω. Και περίμενα και είπε ”δεν έχει τίποτα η 16χρονη”. Μου λέει ”μη πάτε. Είναι μια χαρά, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να πάτε σε ψυχολόγο”. Του είπα ότι έχω κλείσει ραντεβού και θα την πάω γιατί θέλω να πάρω χαρτί να κάνει τα μαθήματα στο σπίτι και μου είπε ”δεν έχει τίποτα δεν θα σας δώσουν εύκολα χαρτί”. Και επειδή μου το είπε αυτό δεν πήγα», καταλήγει η μητέρα της 16χρονης.

Την απομάκρυναν από το προηγούμενο σχολείο

Όπως έγινε γνωστό, αυτή ήταν η πρώτη ημέρα για την 16χρονη μαθήτρια στο συγκεκριμένο σχολείο. Πριν λίγο καιρό η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον, γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά.

«Η μαθήτρια, όσο ήταν στο σχολείο μας, εν ώρα διαλείμματος έβαλε φωτιά σε κάδο. Έβρισε άσχημα καθηγητή γιατί της είπε ότι θα της βάλει απουσία. Στη συνέχεια πήρε το μπλοκάκι απουσιών και έβγαλε την απουσία μόνη της. Μία άλλη καθηγήτρια τής έκανε παρατήρηση και βγαίνοντας από την τάξη της πέταξε έναν κάδο και την απείλησε. Βέβαια, έπειτα από κάθε περιστατικό ζήταγε συγγνώμη.

Αφού εγκρίθηκε η απομάκρυνσή της, 5 μέρες πριν αλλάξει σχολείο, ζήτησε από δασκάλα να πάει στην τουαλέτα, γιατί είχε κοπεί στο χέρι. Αφού βγήκε η 16χρονη, η καθηγήτρια πλησίασε το θρανίο της και βρήκε από κάτω ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα», λέει ο γυμνασιάρχης από το προηγούμενο σχολείο της 16χρονης.

«Η αδελφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο. Μόνο άμα την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν. Είναι ήσυχη», λέει η αδελφή της ανήλικης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 16χρονη κυκλοφορούσε με μαχαίρι. Χτες, την πρώτη μέρα στο νέο της σχολείο την πέρασε, σύμφωνα με μαρτυρίες, κλεισμένη στις τουαλέτες.

«Ήταν κλεισμένη στον εαυτό της. Δεν έβγαινε στα διαλείμματa» είπε συμμαθήτριά της. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν έχει φίλους. Την κοροϊδεύουν, την βρίζουν κι εκείνη αντιδρά έτσι. Εγώ να την πάω ψυχολόγο… Να κάνω το καλύτερο, να μεγαλώσει, να ωριμάσει», καταλήγει η μητέρα της.

Το χρονικό

Ήταν λίγο πριν τις 12:00 χθες Δευτέρα (15/12), ακριβώς έπειτα από το διάλειμμα, όταν η 16χρονη που βρισκόταν στην τουαλέτα, άκουσε μία παρέα ανήλικων κοριτσιών να μιλάνε με άσχημα λόγια για εκείνη. Ζήτησε τον λόγο και χωρίς να πάρει απάντηση, τραυμάτισε με το μαχαίρι τύπου πεταλούδα τη συμμαθήτριά της.

«Την τραυμάτισε στο στομάχι και μετά στο χέρι βαθύτερα. Και μετά μπήκε το αγόρι της 14χρονης και παραλίγο να τραυματιστεί κι εκείνο», λένε μάρτυρες. Το περιστατικό έγινε μέσα σε γυμνάσιο της Κυψέλης μπροστά στα έκπληκτα μάτια μαθητών και καθηγητών.