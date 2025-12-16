Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται νέοι σημαντικοί κοινοτικοί πόροι για την Ελλάδα

  • Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034 θα φέρει στην Ελλάδα νέους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, διαψεύδοντας τις θεωρίες για «κενό χρηματοδότησης» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Για την περίοδο 2028-2034, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 49 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συν δάνεια και πόρους από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, διαψεύδοντας το «κενό χρηματοδότησης» που παρουσιάζουν ορισμένοι.
  • Συγκροτήθηκε για πρώτη φορά διυπουργικός μηχανισμός υπό τον Κωστή Χατζηδάκη για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να συμπέσει με την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027.
Η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034 θα φέρει στην Ελλάδα νέους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους και γι’ αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι θεωρίες για «κενό χρηματοδότησης» μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση, Κωστής Χατζηδάκης στην 1η συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα.

«Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτείται με 57 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθενται ακόμα 19 δισ. ευρώ δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύνολο 76 δισ. ευρώ. Στην νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα θα λάβει 49 δισ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τα δάνεια του νέου πακέτου που δεν θα είναι, σίγουρα, ένα ευκαταφρόνητο ποσό συν όσα θα πάρει η χώρα από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας που επίσης δεν θα είναι αμελητέο ποσό, καθώς το σύνολο του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας είναι 400 δισ. ευρώ. Επομένως το “κενό χρηματοδότησης” που παρουσιάζουν ορισμένοι, για την μετά το Ταμείο Ανάκαμψης περίοδο, δεν ισχύει. Η διαπραγμάτευση φυσικά μόλις τώρα ξεκινάει, αλλά όσοι μιλάνε για “κενό χρηματοδότησης” αγνοούν βασικές παραμέτρους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η Διυπουργική Επιτροπή συγκροτήθηκε χθες υπό την προεδρία του Κωστή Χατζηδάκη και συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, καθώς και ο Κωστής Μουσουρούλης, πρώην υπουργός και σύμβουλος στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης για θέματα Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων: Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Παιδείας- Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μετανάστευσης & Ασύλου, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία εντατικότερων διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι, για πρώτη φορά, συγκροτείται τέτοιας έκτασης διυπουργικός μηχανισμός, με την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των υπουργείων, ειδικά αφιερωμένος στη διαπραγμάτευση του Προϋπολογισμού της ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την προσπάθεια της κυβέρνησης να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και ενιαία εθνική προσέγγιση σε μια διαπραγμάτευση που θα καθορίσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί κατά την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, γεγονός που προσδίδει στη χώρα αυξημένο ρόλο ευθύνης και ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη έγκαιρης και συστηματικής προετοιμασίας.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε, τέλος, ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η διαπραγματευτική στρατηγική πρέπει να είναι απολύτως συντεταγμένη, να βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα και να λαμβάνει υπόψη τόσο τις σημερινές ισορροπίες όσο και τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

