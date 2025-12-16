Κύκλωμα στη Χαλκιδική: Προφυλακιστέος ο διοικητής της Τροχαίας – Ελεύθεροι αφέθηκαν οι άλλοι 2 αστυνομικοί που δεν έκοβαν κλήσεις 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου ο αστυνομικός-διοικητής σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής που κατηγορείται για κάλυψη με το αζημίωτο σε παραβάσεις ΚΟΚ.

Όπως μεταδίδει η voria.gr, ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι δύο άλλοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να προέβαιναν σε σειρά παράνομων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, κατηγορούνται ότι είτε παράβλεπαν τροχονομικές παραβάσεις είτε βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φέρονται να ενημέρωναν οδηγούς για επικείμενα μπλόκα της Τροχαίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας, όπως άδειες και πινακίδες.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, όπως εκτιμάται από τις αρχές, πραγματοποιούνταν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλάξτε πάροχο μέσω του gov.gr – Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μέχρι πότε μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026 – Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:16 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποίησες – Με τα τρακτέρ στο κέντρο Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου και Ιωαννίνων

Απάντηση σε «πανελλαδικό επίπεδο» αναμένεται να δώσουν αύριο οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις ...
19:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Στάση εργασίας στα λεωφορεία αύριο: Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο – Αναλυτικός πίνακας με τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν κανονικά

Στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο, Τετάρτη (17/12) οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, σύμφωνα με ...
19:38 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τρίκαλα: Με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία οι αγρότες του μπλόκου Ε65

Αισθητή έκαναν την παρουσία τους στο κέντρο των Τρικάλων, οι αγρότες από το μπλόκο του Ε65 στα...
19:32 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Νέα συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό – ΦΩΤΟ

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, ενάντ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα