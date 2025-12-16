Κύκλωμα στη Χαλκιδική: Προφυλακιστέος ο διοικητής της Τροχαίας – Ελεύθεροι αφέθηκαν οι άλλοι 2 αστυνομικοί που δεν έκοβαν κλήσεις 

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου ο αστυνομικός-διοικητής σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής που κατηγορείται για κάλυψη με το αζημίωτο σε παραβάσεις ΚΟΚ.

Όπως μεταδίδει η voria.gr, ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι δύο άλλοι αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να προέβαιναν σε σειρά παράνομων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, κατηγορούνται ότι είτε παράβλεπαν τροχονομικές παραβάσεις είτε βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φέρονται να ενημέρωναν οδηγούς για επικείμενα μπλόκα της Τροχαίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας, όπως άδειες και πινακίδες.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, όπως εκτιμάται από τις αρχές, πραγματοποιούνταν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.