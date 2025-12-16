Ολυμπιακός: Με Ρέτσο και Ροντινέι κόντρα στον Ηρακλή

Ενισχυμένος στην άμυνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αυριανή (17/12, 18:00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συμπεριέλαβε στην αποστολή, τόσο τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος λόγω τραυματισμού έχασε τα τελευταία παιχνίδια εντός κι εκτός των συνόρων, αλλά και τον Ροντινέι, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Απόντες θα είναι οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, καθώς ως γνωστόν έχουν αναχωρήσει για να ενσωματωθούν στις αποστολές των Εθνικών ομάδων των χωρών τους ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους: Μπότη, Τζολάκη, Καλογερόπουλο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσο, Ροντινέι, Κοστίνια, Μάντσα, Βέζο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτη, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ