Ντόναλντ Τραμπ: Πρόσθεσε επτά ακόμα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας στη λίστα ταξιδιωτικής απαγόρευσης των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε επέκταση της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, προσθέτοντας υπηκόους επτά επιπλέον χωρών, ανάμεσά τους τη Συρία, καθώς και κατόχους εγγράφων της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε μερικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς για πολίτες αφρικανικών και καραϊβικών χωρών. Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στηρίζεται σε λόγους εθνικής ασφάλειας.

Στην Προεδρική Διακήρυξη, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται την ανάγκη προστασίας της χώρας, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες τους από ξένους που ενδέχεται να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες, εγκλήματα μίσους, ή άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια». Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται πως «υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες σε πολλές χώρες όσον αφορά την έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων και άλλων εγγράφων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σωστή αξιολόγηση των προσώπων που εισέρχονται».

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η Διακήρυξη στοχεύει και στην αποτροπή εισόδου ατόμων που θα «υπονομεύσουν ή θα αποσταθεροποιήσουν τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα ή τις θεμελιώδεις αρχές της χώρας». Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ προβλέπει διαδικασίες για εξατομικευμένες εξαιρέσεις και επανεξέταση των περιορισμών κάθε 180 ημέρες.

Στο πλαίσιο των νέων αποφάσεων, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει επίσης μερικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πολίτες και άλλων αφρικανικών χωρών, ανάμεσά τους η Νιγηρία, καθώς και σε χώρες της Καραϊβικής με πλειοψηφία μαύρου πληθυσμού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός πολίτη στη Συρία, χώρα την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει διεθνώς μετά την πτώση του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη Διακήρυξη ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στην είσοδο πολιτών συγκεκριμένων χωρών, με τη νέα απόφαση να συνεχίζει και να επεκτείνει το υφιστάμενο πλαίσιο.

Οι χώρες με πλήρη απαγόρευση εισόδου είναι:

Αφγανιστάν

Βιρμανία

Τσαντ

Δημοκρατία του Κονγκό

Ισημερινή Γουινέα

Ερυθραία

Αϊτή

Ιράν

Λιβύη

Σομαλία

Σουδάν

Υεμένη

Μπουρκίνα Φάσο

Λάος

Μάλι

Νίγηρας

Σιέρα Λεόνε

Νότιο Σουδάν

Συρία και όσοι χρησιμοποιούν έγγραφα της Παλαιστινιακής Αρχής

Οι χώρες με μερική απαγόρευση είναι:

Μπουρούντι

Κούβα

Τόγκο

Βενεζουέλα

Ανγκόλα

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Μπενίν

Ακτή Ελεφαντοστού

Δομινίκα

Γκαμπόν

Γκάμπια

Μαλάουι

Μαυριτανία

Νιγηρία

Σενεγάλη

Τανζανία

Τόνγκα

Τουρκμενιστάν

Ζάμπια

Ζιμπάμπουε

Οι εξαιρέσεις που προβλέπει η Διακήρυξη αφορούν:

Μόνιμους κατοίκους ΗΠΑ

Κατόχους διπλής υπηκοότητας με διαβατήριο χώρας που δεν υπόκειται σε απαγορεύσεις

Ορισμένες διπλωματικές, αθλητικές ή ανθρωπιστικές περιπτώσεις

Θρησκευτικές ή εθνοτικές μειονότητες στο Ιράν που διώκονται

Άτομα για εθνικό συμφέρον, όπως μάρτυρες σε ποινικές διαδικασίες

Με πληροφορίες από AFP.