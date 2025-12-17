Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι πέρασε από την έδρα της Ντουμπάι BC, η Χάποελ λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα στο Ισραήλ, ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο ΣΕΦ απέναντι στη Βαλένθια.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα σε κρίσιμα σημεία και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 81-77 επί της Φενέρμπαχτσε, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, διαχειρίστηκε σωστά τα «κλειδιά» του ματς και με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στο 10-6, επιστρέφοντας στην τετράδα της κατάταξης. Από την άλλη, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έπεσε στο 9-6 και έμεινε πίσω στη μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Αντίθετη πορεία είχε ο Ολυμπιακός, που δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 99-92. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν αδυναμία στα κρίσιμα σημεία και δεν βρήκαν τις λύσεις που έψαχναν στο φινάλε του αγώνα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στο 8-7 και να παραμείνουν εκτός της πρώτης εξάδας της Euroleague.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, η Μακάμπι πέρασε δύσκολα από το Ντουμπάι, κερδίζοντας τη BC με 97-95 σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα, η Χάποελ συνέχισε σταθερά την πορεία της στη διοργάνωση, νικώντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77, δείχνοντας ότι αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες ομάδες της σεζόν.

Τα αποτελέσματα

EUROLEAGUE BASKETBALL Αναμέτρηση Σκορ Ημέρα Dubai Basketball – Μακάμπι 95-97 Τρίτη 16/12 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81 Τρίτη 16/12 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-77 Τρίτη 16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99 Τρίτη 16/12 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82 Τρίτη 16/12 Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85 Τρίτη 16/12 Τετάρτη 17/12 Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές 20:00 Τετάρτη 17/12 Βιλερμπάν – Μπάγερν 21:00 Τετάρτη 17/12 Παρτίζαν – Βίρτους 21:30 Τετάρτη 17/12 Μπασκόνια – Μονακό 21:30 Τετάρτη 17/12

Η βαθμολογία

