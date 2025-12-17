Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 81-77 επί της Φενέρμπαχτσε, ανεβαίνοντας στο 10-6 και επιστρέφοντας στην τετράδα της κατάταξης της Euroleague.
  • Αντίθετα, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια με 99-92, υποχωρώντας στο 8-7 και παραμένοντας εκτός της πρώτης εξάδας της διοργάνωσης.
  • Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μακάμπι πέρασε δύσκολα από το Ντουμπάι κερδίζοντας με 97-95, ενώ η Χάποελ συνέχισε την πορεία της νικώντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77.
Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι πέρασε από την έδρα της Ντουμπάι BC, η Χάποελ λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα στο Ισραήλ, ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο ΣΕΦ απέναντι στη Βαλένθια.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα σε κρίσιμα σημεία και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 81-77 επί της Φενέρμπαχτσε, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, διαχειρίστηκε σωστά τα «κλειδιά» του ματς και με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στο 10-6, επιστρέφοντας στην τετράδα της κατάταξης. Από την άλλη, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έπεσε στο 9-6 και έμεινε πίσω στη μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Αντίθετη πορεία είχε ο Ολυμπιακός, που δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 99-92. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν αδυναμία στα κρίσιμα σημεία και δεν βρήκαν τις λύσεις που έψαχναν στο φινάλε του αγώνα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στο 8-7 και να παραμείνουν εκτός της πρώτης εξάδας της Euroleague.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, η Μακάμπι πέρασε δύσκολα από το Ντουμπάι, κερδίζοντας τη BC με 97-95 σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα, η Χάποελ συνέχισε σταθερά την πορεία της στη διοργάνωση, νικώντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77, δείχνοντας ότι αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες ομάδες της σεζόν.

Τα αποτελέσματα

EUROLEAGUE BASKETBALL
Αναμέτρηση Σκορ Ημέρα
Dubai Basketball – Μακάμπι 95-97 Τρίτη 16/12
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81 Τρίτη 16/12
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-77 Τρίτη 16/12
Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99 Τρίτη 16/12
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82 Τρίτη 16/12
Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85 Τρίτη 16/12
Τετάρτη 17/12
Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές 20:00 Τετάρτη 17/12
Βιλερμπάν – Μπάγερν 21:00 Τετάρτη 17/12
Παρτίζαν – Βίρτους 21:30 Τετάρτη 17/12
Μπασκόνια – Μονακό 21:30 Τετάρτη 17/12

Η βαθμολογία

EUROLEAGUE – ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία Ώρα Αναμέτρηση
18/12 21:05 Βαλένθια – Μακάμπι
18/12 21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
18/12 21:30 Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε
18/12 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί
19/12 19:30 Αναντολού Εφές – Ντουμπάι
19/12 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν
19/12 20:30 Μονακό – Μπάγερν Μονάχου
19/12 21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
19/12 21:30 Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
19/12 21:45 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

