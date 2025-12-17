ΗΠΑ: Στην αγορά δύο Boeing 747-8 προχωρά η Πολεμική Αεροπορία για την υποστήριξη του προεδρικού στόλου

Σύνοψη από το

  • Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προχωρά στην αγορά δύο αεροσκαφών τύπου Boeing 747-8, με συνολικό κόστος που φτάνει τα 400 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η επένδυση αφορά την ενίσχυση ενός νέου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προγράμματος για τον μελλοντικό στόλο αερομεταφοράς του προέδρου, ενόψει της μετάβασης στη νέα, μεγαλύτερη πλατφόρμα του 747-8.
  • Το πρώτο από τα δύο νέα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2026, ενώ το δεύτερο προβλέπεται να παραδοθεί πριν από το τέλος της ίδιας χρονιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Στην αγορά δύο Boeing 747-8 προχωρά η Πολεμική Αεροπορία για την υποστήριξη του προεδρικού στόλου

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως προχωρά στην αγορά δύο αεροσκαφών τύπου Boeing 747-8, με συνολικό κόστος που φτάνει τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Η συγκεκριμένη επένδυση δεν αφορά άμεσα την ανανέωση του προεδρικού αεροσκάφους, αλλά την ενίσχυση ενός νέου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προγράμματος για τον μελλοντικό στόλο αερομεταφοράς του προέδρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο επιτάχυνσης του προγράμματος προεδρικής αερομεταφοράς, ενόψει της μετάβασης στη νέα, μεγαλύτερη πλατφόρμα του 747-8. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα αεροσκάφη που διαθέτει η Boeing, το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα αεροπλάνα που εξυπηρετούν τις προεδρικές μετακινήσεις.

Το πρώτο από τα δύο νέα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2026, ενώ το δεύτερο προβλέπεται να παραδοθεί πριν από το τέλος της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος στο Τορίνο – Τρεις τραυματίες

Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο του Τορίνο ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το απόγε...
01:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο, ύστερα από προειδοποίηση των Αρχών για επιδρομή εχθρικών...
01:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Πρόσθεσε επτά ακόμα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας στη λίστα ταξιδιωτικής απαγόρευσης των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε επέκταση της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, πρ...
23:52 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ Ράινερ: Για ανθρωποκτονίες από πρόθεση κατηγορείται ο γιος του σκηνοθέτη

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση της διπλής δολοφονίας του γνωστού σκηνο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα