ΗΠΑ: Στην αγορά δύο Boeing 747-8 προχωρά η Πολεμική Αεροπορία για την υποστήριξη του προεδρικού στόλου

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως προχωρά στην αγορά δύο αεροσκαφών τύπου Boeing 747-8, με συνολικό κόστος που φτάνει τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Η συγκεκριμένη επένδυση δεν αφορά άμεσα την ανανέωση του προεδρικού αεροσκάφους, αλλά την ενίσχυση ενός νέου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προγράμματος για τον μελλοντικό στόλο αερομεταφοράς του προέδρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο επιτάχυνσης του προγράμματος προεδρικής αερομεταφοράς, ενόψει της μετάβασης στη νέα, μεγαλύτερη πλατφόρμα του 747-8. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα αεροσκάφη που διαθέτει η Boeing, το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα αεροπλάνα που εξυπηρετούν τις προεδρικές μετακινήσεις.

Το πρώτο από τα δύο νέα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2026, ενώ το δεύτερο προβλέπεται να παραδοθεί πριν από το τέλος της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters