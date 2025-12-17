Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή σε κατάληψη – «Μου έχεις πιάσει το χέρι»

  • Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε Επαγγελματικό Λύκειο στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής τραυμάτισε με κόφτη έναν 17χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης, στην προσπάθεια να τη λήξει.
  • Ο μαθητής φώναζε «Το χέρι μου ρε! Άστο! Το χέρι μου…» και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε κάκωση και στα δύο δάχτυλά του.
  • Για το συμβάν σχηματίστηκαν δικογραφίες τόσο σε βάρος των εκπαιδευτικών όσο και του μαθητή, ενώ η κατάληψη είχε ως αφορμή προβλήματα στις υποδομές και την καθαριότητα του σχολείου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή σε κατάληψη – «Μου έχεις πιάσει το χέρι»

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε Επαγγελματικό Λύκειο στο Χαλάνδρι, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη κατάληψη από τους μαθητές. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο-ντοκουμέντο, καθηγητής τραυμάτισε με κόφτη έναν 17χρονο μαθητή, την ώρα που προσπαθούσε, μαζί με τη διευθύντρια του σχολείου, να λήξει την κατάληψη. Ο εκπαιδευτικός φέρεται να έπιασε με τον κόφτη τα δάχτυλα του μαθητή, προκαλώντας του κάκωση, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκαν δικογραφίες τόσο σε βάρος των εκπαιδευτικών όσο και του μαθητή.

Το περιστατικό ήρθε στο φως από το Star. Ο μαθητής ακούγεται να φωνάζει: «Το χέρι μου ρε! Άστο! Το χέρι μου… Έλα, βγάλ’ το, βγάλ’ το! Με πονάει!», την ώρα που ο καθηγητής του κρατά τα δάχτυλα με τον κόφτη. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο 17χρονος, ο τραυματισμός ήταν τέτοιος που χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου, όπως λέει, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση και στα δύο δάχτυλά του.

Παράλληλα, στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ο καθηγητής να συνειδητοποιεί πως έχει πιάσει τα δάχτυλα του μαθητή και, αφού ακουμπά το χέρι του, να σφίγγει τον κόφτη, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό.

Ο μαθητής περιγράφει τη στιγμή λέγοντας: «Ο καθηγητής αρχίζει να τραβάει το χέρι μου μαζί με τη διευθύντρια και χρησιμοποιεί τον κόφτη και μου τραβάει το δάχτυλο». Αργότερα προσθέτει: «Φωνάζω, υποφέρω, του φωνάζω “σε παρακαλώ άφησε το το δάχτυλό μου, πονάω” και συνέχισε φυσικά».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο μαθητής, αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο καθηγητής φέρεται να τον ειρωνεύτηκε, λέγοντάς του: «Αχ καλέ, πονάνε τα δαχτυλάκια σου;». Ο πατέρας του 17χρονου περιγράφει την αντίδραση του καθηγητή με τη φράση: «Με ένα παγερό βλέμμα και ένα σαρδόνιο χαμόγελο να πιάνει το δάχτυλο του γιου μου».

Η κατάληψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ως αφορμή προβλήματα στις υποδομές και την καθαριότητα του σχολείου. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση και να σχηματιστούν δικογραφίες τόσο σε βάρος του μαθητή για απλή σωματική βλάβη όσο και σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή για σωματική βλάβη. Οι εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ ο μαθητής συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

