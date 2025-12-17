Κυριάκος Πιερρακάκης: Γευμάτισε σε ταβέρνα με το οικονομικό επιτελείο και τους δημοσιογράφους μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού

Κυριάκος Πιερρακάκης: Γευμάτισε σε ταβέρνα με το οικονομικό επιτελείο και τους δημοσιογράφους μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού

Στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Το ετήσιο ραντεβού πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο και χαλαρό κλίμα, μακριά από την πίεση της Βουλής, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μίας απαιτητικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έφτασε ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, καθώς και τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά. Μαζί τους ήταν και στενοί συνεργάτες τους, όλοι σε διάθεση πιο προσωπική και φιλική, μακριά από τους επίσημους ρυθμούς του Κοινοβουλίου.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς δεν ήταν άλλο από τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος δέχθηκε συνεχόμενα συγχαρητήρια από τους δημοσιογράφους και τους θαμώνες για την πρόσφατη εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα σελίδα για την ελληνική παρουσία στα ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα αποφάσεων.

Καθώς η βραδιά κυλούσε, τα «πηγαδάκια» στήθηκαν αυθόρμητα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, αλλά και σε παρασκηνιακές συζητήσεις που πάντα συνοδεύουν τέτοιες συναντήσεις.

