Ντόναλντ Τραμπ: Κάλυψε απόλυτα την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: «Ναι, έχω προσωπικότητα αλκοολικού»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε απόλυτη στήριξη στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, παρά την αμφιλεγόμενη δήλωσή της ότι εκείνος διαθέτει «προσωπικότητα αλκοολικού». Η Γουάιλς έκανε το σχετικό σχόλιο σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vanity Fair, κάτι που φαίνεται πως δεν ενόχλησε ιδιαίτερα τον Τραμπ, ο οποίος το σχολίασε με ελαφρότητα, λέγοντας: «Είμαι τυχερός που δεν πίνω».

Μιλώντας στη New York Post, ο Τραμπ εξήγησε πως η προσωπάρχης του δεν τον προσέβαλε. «Όχι, εννοούσε ότι είμαι… Βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το ξέρουν αυτό. Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι αν το έκανα, θα είχα πολλές πιθανότητες να γίνω αλκοολικός. Το λέω συχνά για τον εαυτό μου. Είμαι μια πολύ κτητική προσωπικότητα», σημείωσε. Συνέχισε λέγοντας πως έχει ξανακάνει τέτοιες παρατηρήσεις για τον χαρακτήρα του: «Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν το έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα… ποια είναι η λέξη; Όχι μόνο κτητικός, αλλά και εθιστικός τύπος. Το έχω πει πολλές φορές».

Αναφερόμενος στη συνέντευξη της Γουάιλς, ο Τραμπ δήλωσε πως δεν την έχει διαβάσει, ενώ άσκησε έντονη κριτική στο Vanity Fair. «Δεν το διάβασα, αλλά δεν διαβάζω το Vanity Fair. Από αυτά που ακούω, τα γεγονότα είναι λάθος. Ήταν μια πολύ παραπλανητική συνέντευξη, σκόπιμα παραπλανητική. Αν κάποιος ξέρει τη δημοσιογράφο και το περιοδικό, τότε γνωρίζει πως το Vanity Fair έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει και τους αναγνώστες του, όπως ξέρετε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται πλήρως την προσωπάρχη του, ο Τραμπ απάντησε με μία λέξη: «Είναι φανταστική».