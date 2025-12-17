Αντόνιο Ταγιάνι: Νομικά εμπόδια για τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων υπέρ της Ουκρανίας

Τη θέση της Ιταλίας αναφορικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ξεκαθάρισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση Rai. Ο Ταγιάνι υποστήριξε πως, αν και υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για οικονομική στήριξη του Κιέβου, η λύση αυτή ενδέχεται να «κολλήσει» στα δικαστήρια.

Ο Ιταλός αξιωματούχος σημείωσε πως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς υπάρχουν σοβαρά νομικά εμπόδια στην άμεση αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων. «Η νομική βάση για κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη», εξήγησε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές.

Ο Ταγιάνι προειδοποίησε πως αν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφανθεί υπέρ της Ρωσίας, τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν και αυτό θα αποτελούσε διπλό πλήγμα: «Αν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα. Διότι αν καταδικαστείς από το Δικαστήριο της ΕΕ, εκτίθεσαι και πολιτικά».