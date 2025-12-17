Νίκος Πλακιάς: Η Μαρία Καρυστιανού πλέον θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής

  • Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για ενδεχόμενη ενασχόληση με την πολιτική, τονίζοντας πως «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι εκπροσωπεί μόνο την οικογένειά του.
  • Εμφανίστηκε ξεκάθαρος όσον αφορά την πολιτική εκμετάλλευση γύρω από την τραγωδία, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη». Προειδοποίησε επίσης ότι «η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».
  • Εξέφρασε την ενόχλησή του για τις απαιτήσεις οικονομικής αποζημίωσης από ειδικούς, αποκαλύπτοντας ότι «ζήτησαν και 15% εργολαβία». Σημείωσε τέλος πως «αν ξεκινούσε η δίκη νωρίς, οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή».
Στην απόφασή του να μη συνδέσει πολιτικά το δυστύχημα στα Τέμπη και στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για ενδεχόμενη ενασχόληση με την πολιτική, αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό POLITICA 89,8 της Κρήτης.

Αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι αν ένας συγγενής επιλέξει να εκμεταλλευτεί τη φήμη ή να πολιτικοποιηθεί, αυτό αφορά τον ίδιο και μόνο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μιλάω μόνο για την οικογένειά μου, εκπροσωπώ τα παιδιά μου». Σχολιάζοντας την πιθανότητα να κατέβει στην πολιτική, ανέφερε πως «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και επισήμανε πως «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

Ο ίδιος εμφανίστηκε ξεκάθαρος όσον αφορά την πολιτική εκμετάλλευση γύρω από την τραγωδία. Όπως είπε: «Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση». Ξεκαθάρισε μάλιστα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη. Η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».

Αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης και την πορεία της έρευνας, σημείωσε ότι ήταν από τους πρώτους που δήλωσαν πως δεν υπήρχε παράνομο φορτίο στο τρένο. Ασκώντας κριτική σε όσους είχαν δημόσια άποψη, τόνισε: «Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς». Εξέφρασε την ενόχλησή του για τις απαιτήσεις οικονομικής αποζημίωσης από ειδικούς, αποκαλύπτοντας: «Ζήτησαν και 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης τους. Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί. Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια;»

Όπως υποστήριξε, στην αρχή οι πραγματογνώμονες δεν ζητούσαν τίποτα, ωστόσο όσο πλησιάζει η ώρα της δίκης, απαιτούν συμβάσεις με ποσοστά. Εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με τη συναυλία που είχε διοργανωθεί για την τραγωδία, λέγοντας: «Βγήκα πρώτος και μίλησα εναντίον της συναυλίας. Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα πάνε στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα, ο Νίκος Πλακιάς επισήμανε: «Αν ξεκινούσε η δίκη νωρίς, οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή». Και κατέληξε με τη φράση: «Την αλήθεια θα την αποδεχτώ απ’ όπου κι αν προέρχεται. Το ψέμα θα το απορρίψω απ’ όπου κι αν είναι».

