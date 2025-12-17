Κανόνια λέιζερ σε φρεγάτες – Το επόμενο άλμα στις ναυτικές επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

Η Ιαπωνία κάνει τεχνολογικά άλματα στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας και δείχνει τον δρόμο για το μέλλον των ναυτικών επιχειρήσεων. Εγκατέστησε σε μία φρεγάτα της, την οποία χρησιμοποιεί για δοκιμές, ένα πυροβόλο λέιζερ ισχύος 100 kW και ισχυρίζεται ότι μπορεί να καταρρίψει drones, πυραύλους και ελικόπτερα με κόστος που δεν ξεπερνά τα 30 δολάρια ανά βολή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι στρατοί παγκοσμίως είναι ο τρόπος ανάσχεσης των φθηνών drones και πυραύλων, που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες κορεσμού της αντίπαλης άμυνας αλλά και οικονομίας.

Τα logistics αποτελούν τον μεγαλύτερο γρίφο, που, μετά την ανάδυση των νέων φθηνότερων τεχνολογιών, έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο πονοκέφαλο.

Η Ιαπωνία προχωρά με ζωντανές δοκιμές του νέου της συστήματος όπλων λέιζερ κλάσης 100 κιλοβάτ σε στρατιωτικό δοκιμαστικό πλοίο.

Το λέιζερ υψηλής ενέργειας εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο δοκιμαστικό σκάφος Asuka της Ιαπωνικής Ναυτικής Δύναμης Αυτοάμυνας (JMSDF) και τώρα προετοιμάζεται για δοκιμές στη θάλασσα, στο ναυπηγείο της Japan Marine United.

Το πρόσφατα τοποθετημένο σύστημα λέιζερ —που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Προμηθειών, Τεχνολογίας και Λογιστικής (ATLA)— έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει αεροπορικές απειλές, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βλήματα όλμων. Αντιπροσωπεύει την κορύφωση μιας δεκαετίας και πλέον ανάπτυξης όπλων λέιζερ από το Γραφείο Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικού Πολέμου της ATLA.

Σε δημόσια τεχνική ενημέρωση, αξιωματούχοι της ATLA επιβεβαίωσαν ότι ο οργανισμός επέδειξε με επιτυχία την καταστροφή βλημάτων όλμων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), χρησιμοποιώντας το σύστημα των 100 kW σε επίγειες δοκιμές νωρίτερα φέτος. Αυτά τα αποτελέσματα άνοιξαν τον δρόμο για την εγκατάσταση του όπλου σε ναυτική πλατφόρμα για περαιτέρω αξιολόγηση σε επιχειρησιακές συνθήκες.

Το συμπαγές όπλο λέιζερ, συσκευασμένο σε δύο μονάδες μεγέθους κοντέινερ 40 ποδιών, περιλαμβάνει μια συστοιχία λέιζερ οπτικών ινών, οπτικά συστήματα ελέγχου δέσμης, συστήματα ισχύος και υποδομή ψύξης. Σύμφωνα με την ATLA, το σύστημα συνενώνει δέκα εγχώριας κατασκευής λέιζερ οπτικών ινών ισχύος 10 kW για να παράγει μια συνδυασμένη ισχύ δέσμης που υπερβαίνει τα 100 kW.

Η Υπηρεσία τόνισε ότι το σύστημα προσφέρει απεριόριστο βάθος γεμιστήρα, απαιτώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια για την πυροδότηση. Οι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι το κόστος ανά βολή είναι δραματικά χαμηλότερο από τα παραδοσιακά αναχαιτιστικά, καθιστώντας το σύστημα λέιζερ ελκυστικό για την αντιμετώπιση σμηνών από χαμηλού κόστους drones ή απειλές από όλμους.

«Υπό την προϋπόθεση επαρκούς ισχύος, το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εμπλέκει στόχους χωρίς να εξαντλούνται τα πυρομαχικά», δήλωσε ο Οργανισμός, όπως μεταδίδει το defense-blog. Σημείωσε επίσης το χαμηλό λειτουργικό κόστος κάθε βολής, παρομοιάζοντάς το με το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ναυτική δοκιμή στο Asuka θα επικεντρωθεί στην ικανότητα του λέιζερ να ανιχνεύει, να παρακολουθεί και να καταστρέφει ιπτάμενους στόχους υπό πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα. Η Ιαπωνία σχεδιάζει να ακολουθήσει αυτή τη δοκιμή με δοκιμές αναχαίτισης βλημάτων εν πτήσει το 2026.

Το όπλο λέιζερ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023, μετά από χρόνια δοκιμών με προηγούμενα συστήματα κλάσης 50 kW. Η Ιαπωνία ξεκίνησε την ανάπτυξη όπλων λέιζερ με χημικά λέιζερ πριν από μια δεκαετία, αλλά μεταπήδησε σε συστήματα λέιζερ οπτικών ινών λόγω της επεκτασιμότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικής τους αποδοτικότητας.

Εικόνες που τραβήχτηκαν στην αποβάθρα του JMU δείχνουν το σύστημα διεύθυνσης δέσμης του όπλου, που μοιάζει με θόλο, εγκατεστημένο στο πίσω κατάστρωμα του Asuka. Ο προσανατολισμός συνδέεται με θερμική απεικόνιση, καθρέφτες γρήγορης διεύθυνσης και αισθητήρες ακριβείας παρακολούθησης, σχεδιασμένους να διατηρούν το λέιζερ εστιασμένο σε ταχέως κινούμενες απειλές.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της ATLA, οι επόμενες φάσεις θα επεκτείνουν τις δοκιμές ώστε να καλύψουν ρόλους στην αντιπυραυλική άμυνα, αν και αυτός παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Προς το παρόν, η πλατφόρμα των 100 kW θα επικεντρωθεί κυρίως στην εξουδετέρωση drones και έμμεσων απειλών πυρός, όπως οι όλμοι.