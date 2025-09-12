Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Ή θα μου κάνεις πρόταση γάμου μέχρι το τέλος της χρονιάς ή θα χωρίσουμε»

Όταν ένας σύντροφος λέει ότι χρειάζεται χρόνο, σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμος. Ωστόσο, μετά από πέντε χρόνια σχέσης, ένα παιδί και ατελείωτες συζητήσεις, μια γυναίκα έχει πάρει απόφαση πως, το “όχι ακόμη” του συντρόφου της, στην πραγματικότητα σημαίνει “ποτέ”.

“Του το είχα ξεκαθαρίσει”

Πριν από πέντε χρόνια, μια – σήμερα – 36άχρονη γυναίκα, γνώρισε τον συνομήλικό της σύντροφο. Στην αρχή της σχέσης του, εκείνη του είχε ξεκαθαρίσει ότι, θέλει να παντρευτεί.

Εκείνος της είπε πως, δεν βιάζεται αλλά, αν η σχέση τους αντέξει πέντε χρόνια, τότε θα νιώθει ότι είναι καιρός να παντρευτούν.

“Το συζητούσαμε σ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης μας. Ήταν ξεκάθαρο ότι συμφωνούμε. Για εμένα, τα πέντε χρόνια είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, τον καταλαβαίνω, επειδή η προηγούμενη σχέση του διήρκεσε δύο χρόνια, της έκανε πρόταση και εκείνη αρνήθηκε”, εξηγεί η γυναίκα.

“Σε αυτά τα πέντε χρόνια, τελικά κάναμε και παιδί – και πάλι, δεν μου έκανε πρόταση. Φέτος, το ανέφερα για ακόμη μια φορά. Του θύμισα πως είμαστε μαζί για πέντε χρόνια και θέλω να κάνουμε το επόμενο βήμα. Του είπα πως θέλω να πάρει την απόφαση μέχρι το τέλος της χρονιάς – τότε έχουμε επέτειο”.

“Τότε άρχισε να μου λέει ποιο είναι το νόημα, ότι δεν πιστεύει στον γάμο, ότι είναι μόνο ένα χαρτί και πως δεν έχουμε ανάγκη από επισημότητες’.

Εκείνη, του θύμισε πως για την ίδια έχει σημασία και προσφέρθηκε να κάνουν μια πιο εναλλακτική τελετή – ως ένδειξη συμβιβασμού. Τότε άρχισε τις δικαιολογίες και τις υπεκφυγές.

Η γυναίκα τον ρώτησε πώς φαντάζεται τον εαυτό του τα επόμενα χρόνια – της απάντησε ότι δεν σκέφτεται τόσο μακριά.

Τελικά, του έδωσε τελεσίγραφο: Μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ή θα της κάνει πρόταση γάμου ή θα κοιτάξει το μέλλον της – μακριά από εκείνον.

“Αν ήθελε να με παντρευτεί θα το ήξερε”

“Με είπε κακιά που τον αναγκάζω να μου κάνει πρόταση γάμου και μου λέει ότι δεν θέλει. Εγώ του είπα ότι δεν είναι αναγκασμένος αλλά ούτε και εγώ είμαι υποχρεωμένη να τον περιμένω, ούτε να ανέχομαι να σπαταλάει τον χρόνο μου με κάποιον που δεν θέλει να γεράσουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια, να παντρευτούμε”, εξηγεί η γυναίκα.

Δεν είναι μπερδεμένος, ούτε φοβισμένος. Απλώς ελπίζει η σύντροφός του, να συμβιβαστεί με λιγότερα. Κάθε μέρα που τον περιμένει, είναι μια ακόμη μέρα που επιβεβαιώνεται πως, τα πράγματα δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν.

Είναι καιρός να τον πιστέψει. Αν εκείνος της λέει ότι δεν θέλει να παντρευτεί, τότε το εννοεί. Μέχρι τώρα, θα ήξερε αν θέλει να είναι γυναίκα του.

Όσο για εκείνη, πρέπει να βρει κάποιον που θα θέλει να την κάνει προτεραιότητα.