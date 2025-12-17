Τηλεθέαση (16/12): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,5%, αφήνοντας πίσω του το «Το Πρωινό» που ακολουθεί με 13,6%. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το Buongiorno και οι Αταίριαστοι, ενώ πιο χαμηλά καταγράφονται τα Breakfast@star, 10 παντού και Πρωίαν σε είδον.
Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατακτούν οι Αταίριαστοι με 15,1%, με το Το Πρωινό και το Super Κατερίνα να ακολουθούν πολύ κοντά. Το Buongiorno διατηρεί σταθερή παρουσία, ενώ μικρότερα ποσοστά σημειώνουν τα 10 παντού, Breakfast@star και Πρωίαν σε είδον.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|18,5%
|Το Πρωινό
|13,6%
|Buongiorno
|8,8%
|Αταίριαστοι
|6,7%
|Breakfast@star
|6,6%
|10 παντού
|5,2%
|Πρωίαν σε είδον
|4%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|15,1%
|Το Πρωινό
|14,7%
|Super Κατερίνα
|14,1%
|Buongiorno
|12,6%
|10 παντού
|9%
|Breakfast@star
|6,9%
|Πρωίαν σε είδον
|3,3%