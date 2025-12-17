Τηλεθέαση (16/12): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,5%, αφήνοντας πίσω του το «Το Πρωινό» που ακολουθεί με 13,6%. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το Buongiorno και οι Αταίριαστοι, ενώ πιο χαμηλά καταγράφονται τα Breakfast@star, 10 παντού και Πρωίαν σε είδον.

Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατακτούν οι Αταίριαστοι με 15,1%, με το Το Πρωινό και το Super Κατερίνα να ακολουθούν πολύ κοντά. Το Buongiorno διατηρεί σταθερή παρουσία, ενώ μικρότερα ποσοστά σημειώνουν τα 10 παντού, Breakfast@star και Πρωίαν σε είδον.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Super Κατερίνα 18,5% Το Πρωινό 13,6% Buongiorno 8,8% Αταίριαστοι 6,7% Breakfast@star 6,6% 10 παντού 5,2% Πρωίαν σε είδον 4%

Γενικό Σύνολο