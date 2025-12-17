Τηλεθέαση (16/12): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,5%. Άφησε πίσω της «Το Πρωινό» που ακολούθησε με 13,6%.
  • Στο γενικό σύνολο, οι «Αταίριαστοι» κατέκτησαν την πρώτη θέση με 15,1%. «Το Πρωινό» και η «Super Κατερίνα» ακολούθησαν πολύ κοντά.
  • Ανακατατάξεις καταγράφηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με το Buongiorno να διατηρεί σταθερή παρουσία και άλλα προγράμματα να σημειώνουν μικρότερα ποσοστά.
Enikos Newsroom

Media

πρωινή ζώνη τηλεθέαση

Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,5%, αφήνοντας πίσω του το «Το Πρωινό» που ακολουθεί με 13,6%. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το Buongiorno και οι Αταίριαστοι, ενώ πιο χαμηλά καταγράφονται τα Breakfast@star, 10 παντού και Πρωίαν σε είδον.

Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατακτούν οι Αταίριαστοι με 15,1%, με το Το Πρωινό και το Super Κατερίνα να ακολουθούν πολύ κοντά. Το Buongiorno διατηρεί σταθερή παρουσία, ενώ μικρότερα ποσοστά σημειώνουν τα 10 παντού, Breakfast@star και Πρωίαν σε είδον.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Super Κατερίνα 18,5%
Το Πρωινό 13,6%
Buongiorno 8,8%
Αταίριαστοι 6,7%
Breakfast@star 6,6%
10 παντού 5,2%
Πρωίαν σε είδον 4%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αταίριαστοι 15,1%
Το Πρωινό 14,7%
Super Κατερίνα 14,1%
Buongiorno 12,6%
10 παντού 9%
Breakfast@star 6,9%
Πρωίαν σε είδον 3,3%

