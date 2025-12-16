Τηλεθέαση (15/12): Τα νούμερα για την prime time – Ποιες σειρές ξεχώρισαν

  • Ξεκάθαρη πρωτιά κατέκτησε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», η οποία βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στη ζώνη προβολής της.
  • Στις υψηλές θέσεις ακολούθησαν οι σειρές «Άγιος Έρωτας» και «Γη της Ελιάς», με σταθερά ποσοστά και ισχυρή παρουσία και στα δύο κοινά.
  • Ανταγωνιστικά κινήθηκαν επίσης τα «Grand Hotel», «Porto Leone» και «Φάρμα», διαμορφώνοντας ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό τοπίο, ενώ χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν οι υπόλοιπες παραγωγές της βραδιάς.
Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση κατέκτησε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», η οποία βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στη ζώνη προβολής της.

Στις υψηλές θέσεις ακολούθησαν οι σειρές «Άγιος Έρωτας» και «Γη της Ελιάς», με σταθερά ποσοστά και ισχυρή παρουσία και στα δύο κοινά. Ανταγωνιστικά κινήθηκαν επίσης τα «Grand Hotel», «Porto Leone» και «Φάρμα», διαμορφώνοντας ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό τοπίο, ενώ χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν οι υπόλοιπες παραγωγές της βραδιάς.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 15,3%
Άγιος Έρωτας 13%
Φάρμα 12,8%
Porto Leone 12%
Γη της Ελιάς 11,8%
Grand Hotel 9,3%
The Wall 7,1%
Real View 3%
Το παιδί 2,9%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,5%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 18,2%
Γη της Ελιάς 18,1%
Άγιος Έρωτας 15,7%
Grand Hotel 14,7%
Porto Leone 12,9%
Φάρμα 9,7%
The Wall 6,3%
Το παιδί 2,4%
Real View 2,4%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,4%

