Η πεθερά της την κατηγορεί πως δεν την ταΐζει σωστά – «Δεν παραπονιέται όμως στον γιο της»

  Μία χρήστρια του Reddit αποκάλυψε πως η πεθερά της, που μένει μαζί τους, παραπονιέται ότι δεν τρέφεται αρκετά στο σπίτι τους και δεν την περιλαμβάνουν στις βραδινές εξόδους για φαγητό.
  Η νύφη άκουσε την πεθερά της να παραπονιέται στην κόρη της, φτάνοντας στο σημείο να τη βρίσει, επειδή δεν φρόντισε να είναι ταΐσμένη, χωρίς να αναφέρει τον γιο της.
  Η συντριπτική πλειονότητα των σχολιαστών στο Reddit καθησύχασε τη νύφη, τονίζοντας πως "Πάντα οι γυναίκες κατηγορούνται σε τέτοιες καταστάσεις και ποτέ οι γιοι" και ότι η πεθερά είναι ικανή να φτιάξει μόνη της κάτι να φάει.
Η πεθερά της την κατηγορεί πως δεν την ταΐζει επαρκώς - "δεν είπε κουβέντα για τον γιο της που δεν την καλεί ποτέ για φαγητό". Φωτογραφία: Pexels
Η πεθερά της την κατηγορεί πως δεν την ταΐζει επαρκώς - "δεν είπε κουβέντα για τον γιο της που δεν την καλεί ποτέ για φαγητό". Φωτογραφία: Pexels

Μία χρήστρια του Reddit μοιράστηκε ότι η πεθερά της δεν είναι ικανοποιημένη με την κατάσταση του φαγητού στο σπίτι που μοιράζονται. Η νύφη είπε ότι άκουσε την πεθερά της να παραπονιέται για το ότι δεν την περιλαμβάνουν στις βραδινές εξόδους για φαγητό.

Ανησυχεί με την παράλογη συνήθεια της πεθεράς της που «βαθμολογεί» τα εγγόνια της – «Φοβάμαι πως η κόρη μου θα νιώσει αναλώσιμη»

Ένας άλλος χρήστης του Reddit απάντησε: «Πάντα οι γυναίκες φταίνε γι' αυτές τις καταστάσεις και ποτέ οι γιοι». Μία γυναίκα βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την πεθερά της σχετικά με το φαγητό.

Η νύφη εξήγησε στο φόρουμ του Reddit «Είμαι η κακιά της ιστορίας» ότι η μητέρα του συζύγου της, που μένει μαζί τους ενώ βρίσκεται σε αναπηρική άδεια, άρχισε να παραπονιέται ότι δεν τρέφεται αρκετά στο σπίτι τους.

Ζήτησε από την πεθερά του να μη φέρει δώρα στα παιδιά του για τα Χριστούγεννα – «Κάνει απαίσια δώρα και έγινε έξαλλη»

«Μπορεί να τρέφεται μόνη της», έγραψε. «Εμείς, ο σύζυγός μου και ο γιος μας είμαστε όλοι πολύ απασχολημένοι αυτή την περίοδο, οπότε μαγειρεύουμε δείπνο 4 έως 5 βράδια την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα 2 έως 3 βράδια τρώμε έξω ή στο σπίτι φίλων. Υπάρχει πάντα κάτι στο σπίτι για να φάει οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, ακόμα κι αν δεν μαγειρεύουμε.»

Το ζευγάρι και ο γιος τους είχαν μόλις δειπνήσει στο αγαπημένο τους εστιατόριο. «Όταν γυρίσαμε σπίτι, άκουγα τη πεθερά μου πεντακάθαρα στο τηλέφωνο. Παραπονιόταν στην κόρη της ότι ποτέ δεν προσφέρομαι να της φέρω φαγητό στο σπίτι ή να τη βγάλω μαζί μου», θυμάται η γυναίκα.

Μόλις γέννησε έπαθε σοκ με τη συμπεριφορά της πεθεράς της: «Εισέβαλε απρόσκλητη στο μαιευτήριο και έκανε φασαρία επειδή δεν μπόρεσε να δει το μωρό»

Η αγανάκτηση ξεχειλίζει

Συνέχισε λέγοντας: «Έφτασε στο σημείο να με βρίσει επειδή δεν φρόντισα να είναι ταΐσμένη, ενώ ξέρω ότι δεν αισθάνεται καλά».

Η σύζυγος έμεινε άναυδη από το γεγονός ότι το όνομα του άντρα της δεν ακούστηκε ούτε μία φορά μέσα στο ξέσπασμα.

«Δεν είπε κουβέντα για το ότι ο άνδρας μου δεν την προσκαλεί ούτε της φέρνει φαγητό», είπε η γυναίκα.

«Είναι απίστευτα σπάνιο να βγαίνω χωρίς εκείνον, οπότε εκείνος είναι που δεν τη συμπεριλαμβάνει στο 98% των περιπτώσεων».

Αναρωτώμενη αν τελικά εκείνη φταίει σε όλη αυτή την ιστορία, η γυναίκα απευθύνθηκε στους χρήστες του Reddit ρωτώντας: «Είμαι εγώ η κακιά επειδή δεν πήρα φαγητό στην πεθερά μου;»

Η συντριπτική πλειονότητα των σχολιαστών την καθησύχασε λέγοντάς της ξεκάθαρα πως δεν είναι. «Πάντα οι γυναίκες κατηγορούνται σε τέτοιες καταστάσεις και ποτέ οι γιοι», απάντησε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε:

«Υπάρχει φαγητό στο σπίτι και η πεθερά είναι απολύτως ικανή να φτιάξει μόνη της κάτι να φάει». Ένας τρίτος Redditor ήταν ακόμη πιο αιχμηρός: «Αν δεν της αρέσει αυτή η κατάσταση, φαίνεται πως έχει κι άλλο παιδί με το οποίο μπορεί να πάει να ζήσει. Οι ζωές σας δεν περιστρέφονται γύρω από εκείνη».

